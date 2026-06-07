Impactante accidente en la Ruta 22: un hombre murió tras ser atropellado

La víctima falleció en el acto tras ser embestida por un automóvil. Ocurrió este domingo por la tarde cerca de General Roca.

El hecho ocurrió en el kilómetro 1189 de la Ruta Nacional 22. Foto: Archivo.

Una nueva tragedia vial sacudió este domingo a la región. Un hombre murió luego de ser atropellado por un automóvil sobre la Ruta Nacional 22 , en un hecho ocurrido a la altura del kilómetro 1189 y que obligó a desplegar un importante operativo policial y de emergencia.

El siniestro se registró pasadas las 19 y, de acuerdo con la información preliminar, la víctima fue embestida por un automovilista en circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades.

Como consecuencia del fuerte impacto, el hombre perdió la vida en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

Amplio operativo sobre la Ruta 22

Tras el hecho, efectivos policiales, personal de Tránsito y equipos de emergencia de General Roca y Allen acudieron al sector para preservar la escena y asistir en las tareas de investigación.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima fatal es un hombre y que el hecho ocurrió en el kilómetro 1189 de la Ruta Nacional 22, en cercanías de Guerrico.

Investigan cómo ocurrió la tragedia

Por estas horas, personal especializado trabaja para determinar la mecánica del hecho y establecer cómo se produjo el atropello. Mientras se desarrollan las pericias, el tránsito en la zona permanece afectado y se solicita circular con extrema precaución.

Qué se sabe del trágico accidente

Según dieron a conocer fuentes policiales, un auto marca Renault Logan que era manejado un hombre oriundo de Neuquén impactó de frente contra un peatón que intentaba cruzar la calzada.

De acuerdo con el relato brindado por el conductor a los investigadores, no logró advertir la presencia del hombre sobre la ruta y no pudo evitar la colisión. Debido a la violencia del impacto, la víctima murió en el acto.

Tras las primeras actuaciones en el lugar, trascendió que el fallecido era un hombre de 68 años que residía en una chacra de Guerrico. En un primer momento, su identidad no había podido ser establecida por las autoridades.

Por su parte, el conductor del Renault Logan fue trasladado al hospital de Allen para recibir asistencia médica. Fuentes consultadas indicaron que se encuentra fuera de peligro.