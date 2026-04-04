Patrullero chocó con una camioneta en Ruta 22: cómo está el herido

El impactante accidente se registró este sábado por la mañana. Las causas del mismo, los daños materiales y las lesiones que sufrió un policía.

En un particular e impactante accidente de tránsito, un patrullero chocó a una camioneta en Ruta 22 y Lisandro de la Torre y como consecuencia del impacto, un uniformado sufrio heridas leves y se registraron daños materiales en los vehículos.

El siniestro vial, según el reporte oficial emitido por la propia policía, ocurrió a la s 8.55 del sábado , cuando el móvil policial, un Fiat Cronos , circulaba por Lisandro de la Torre, de sur a norte y embistió a una camioneta Toyota Hilux , guiada por un allense que se dirigía por ruta 22 de estre a oeste.

Según la declaración del sargento que manejaba el patullero, adujo que "no lo vio debido al parante del lado derecho" que le obstaculizó la visibilidad.

hospital guardia ambulancia Francisco Sanchez V.

Producto del fuerte impacto, un cabo que iba de acompañante en el móvil policial presentó "una dolencia en su mano izquierda y parte del cuello y hormigueo en la pierna derecha", por lo que personal médico dispuso su traslado en ambilancia al nosocomio local para que lo examinaran en profundidad.

En tanto, se realizaron en el lugar los controles de alcoholemia de rigor y en ambos casos el resultado fue negativo.

Conductores borrachos intentaron escapar de la Policía y uno chocó

Durante los operativos de control vehicular de Semana Santo la Policía de Río Negro debió intervenir en dos persecuciones simultáneas de conductores que intentaron darse a la fuga tras dar positivo en alcoholemia. Uno de los conductores borrachos terminó chocando en un semáforo.

Según informaron fuentes policiales, en la madrugada del viernes santo, un conductor fue detenido en el control de la Ruta Nacional 22, frente a la Caminera. Cuando el personal del Cuerpo de Seguridad Vial le practicó el test de alcoholemia y dio positivo, el conductor puso en marcha el auto y se fue.

La Policía inició una persecución que no solo permitió hacerle la multa al conductor borracho, sino descubrir a otro infractor. En medio de esa persecución los policías vieron como un vehículo cambió bruscamente de dirección al ver el patrullero.

operativo semana santa

El segundo conductor borracho salió a toda velocidad para alejarse del patrullero y chocó contra un vehículo que está detenido en un semáforo. Pese a la colisión, continuó con su fuga. Finalmente, fue interceptado en jurisdicción de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu. El test de alcoholemia arrojó que tenía 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por otro lado, un hombre de 55 años que circulaba por la Ruta Nacional 22 fue descubierto manejando borracho y le secuestraron la camioneta tipo utilitario que manejaba. El conductor ingresaba a Cipolletti desde Neuquén y al ser sometido al test de alcoholemia registró 1,08 g/l.

En el inicio del fin de semana largo la Policía controló 89 vehículos con cuatro infracciones por alcoholemia positiva.

Alcohol cero en Cipolletti

El Municipio de Cipolletti adhirió en 2023 a la Ley Nacional Nº 27.714 sobre “Alcohol Cero al Volante”. La prohibición eliminó la tolerancia al consumo de alcohol en todo el ejido de la ciudad, sumándose a la prohibición del consumo de alcohol vigente en rutas nacionales.

El objetivo es "reducir los factores de riesgo de carácter objetivo que aumentan la probabilidad de ocurrencias de siniestros viales producidos como resultado del consumo de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias análogas que alteran la aptitud para la conducción de todo vehículo automotor, motovehículo o medio de transporte automotor cualquiera resulte su característica".

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Una persona que toma alcohol cuando conduce, no sólo se expone a multas y sanciones legales, sino que también pone en peligro su vida y la de los demás. El alcohol disminuye la capacidad de reacción, afecta la coordinación motora y disminuye la atención, lo que aumenta significativamente el riesgo de siniestros.

Las multas en la ciudad son graduales, según los antecedentes y el nivel de alcohol en sangre detectado en el control. El castigo máximo contempla sanciones de 14 millones de pesos. Las multas se fijan en unidades de sanción administrativa municipal que cuestan el equivalente a un litro de nafta súper en la estación cipoleña del ACA. Actualmente, la SAM está valuada en 1400 pesos.