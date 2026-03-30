La Policía define el futuro del oficial que chocó borracho en Neuquén

Se analiza internamente si el efectivo, jefe de Seguridad Vial de Cipolletti, está en condiciones de trabajar. Lo separaron y le retiraron el arma.

La Jefatura de la Policía de Río Negro separó preventivamente y le retiró el arma reglamentaria al oficial que chocó su auto contra un guardarraíl en la localidad neuquina de Centenario , ya que se constató que manejaba borracho .

La medida la confirmó el comisario Inspector Javier Yáñez , titular de la Unidad Regional Quinta , e involucra al oficial Principal Sergio Casagrande , quien se venía desempeñando como jefe del área de Seguridad Vial de Cipolletti.

Como disponen los mecanismos internos, ahora Casagrande deberá ser sometido a una serie de evaluaciones en el Gabinete Psicosocial , cuyos profesionales deberán determinar “si se encuentra en condiciones de continuar trabajando normalmente o no”, precisó.

Alcoholemia

Yáñez explicó que se enteraron de lo sucedido a través de los medios de prensa, y que iniciaron de inmediato actuaciones administrativas con el fin de esclarecer lo sucedido y deslindar responsabilidades.

Sostuvo que aún no recibieron la información oficial sobre las actuaciones realizadas por la Policía de la vecina provincia. Destacó que tomaron conocimiento que no hubo otras personas lesionadas, y que el vehículo de Casagrande resultó con daños, y permanece secuestrado en Neuquén.

En cuando al estado de salud del accidentado, quien se encontraba de franco al momento de los hechos, dijo que sufrió heridas leves que le causan dolores y lastimaduras menores en el rostro.

Mientras dure el proceso interno, el lugar del oficial separado será ocupado por el comisario Inspector Luis Balboa, actual Jefe de Zona.

Choque contra un guardarraíl

El incidente vial que causó una enorme conmoción no solo puertas adentro de la fuerza sino también en la comunidad por el cargo que ostenta el infractor, ocurrió el domingo poco después de las 6:30 de la madrugada en la Ruta 7 y calle 3, donde efectivos realizaban controles preventivos detuvieron la marcha de un Suzuki Fun blanco que presentaba daños visibles en el capot.

Al identificar al conductor advirtieron que se trataba de un colega, pero de Río Negro. Sin embargo, la situación se agravó cuando se le practicó el test de alcoholemia. El resultado fue positivo y arrojó un nivel elevado de alcohol en sangre: 1,51, una graduación que super ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente.

Jefe de Seguridad Vial de Cipolletti

El vehículo, que presentaba daños compatibles con un posible roce o impacto previo —con partes del paragolpes visibles sobre la calzada—, también había quedado bajo observación para determinar si había estado involucrado en algún incidente antes del control, pero no había surgido nada hasta el momento.

El oficial fue trasladado al hospital en ambulancia, y cuando los policías fueron a tomarle declaración, ya se había retirado del hospital Natalio Burd de Centenario, por si mismo sin recibir el alta médica.

Casagrande asumió la jefatura de Seguridad Vial de Cipolletti este año. Ocupaba el mismo cargo en Cinco Saltos. Se pudo conocer que internamente tiene un elevado concepto por su labor no solo en la parte operativa, sino también por su interés en adquirir capacitaciones y transmitirlo al personal.

De hecho él mismo ha participado en cursos dictados en Neuquén. Además finalizó una tecnicatura en seguridad y ahora estaba abocado a cursar una licenciatura.