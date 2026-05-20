Destacan a los dos policías retirados que pusieron en riesgo sus vidas en un intento de asalto

Son los vecinos que impidieron que le robaran la moto a un efectivo de la fuerza, desde donde destacaron el gesto. La falla de un arma impidió una desgracia.

Los jefes policiales de la zona del Alto Valle, destacaron el gesto de los dos retirados. Se lo transmitieron en una reunión que mantuvieron con López.

Los dos ladrones que atacaron a balazos a un policía de Cipolletti para robarle la moto estaban dispuestos a todo y no cometieron un homicidio porque la falla del arma de fuego que llevaban.

El incidente, que por su nivel de violencia generó enorme repercusión, ocurrió el sábado 16 de este mes alrededor de las 8:30 de la mañana en la calle Lago Nahuel Huapi, en el barrio CGT .

El sargento Nicolás Jara llegaba a su casa, cuando aparecieron dos jóvenes portando un arma de fuego con la intención de apoderarse de su moto. No tuvieron contemplación y le dispararon al menos tres balazos al cuerpo. Pero el efectivo alcanzó a guarecerse y repelió el ataque disparando también su arma reglamentaria en dos oportunidades, sin herirlos, aunque obligó a que escaparan del lugar.

Detenido tiroteo Don Bosco Uno de los dos detenidos por la policía el sábado por la mañana en la zona del barrio CGT. Se tirotearon con el dueño de la moto que quisieron robar y con la policía. Policía Río Negro

Las detonaciones alertaron a los vecinos, y dos de ellos, los suboficiales mayores retirados José López y Miguel Fernández, que viven en el sector, salieron tras ellos y lograron atraparlos.

Gatilló y las balas no salieron

Lo que siguió, ahora se sabe por información que amplió la policía, fue escalofriante, porque reveló que la vida de ambos voluntarios estuvo seriamente en riesgo, porque al interceptarlos uno de los delincuentes les apuntó directo al cuerpo con una pistola Glock 9mm con cargador de 30 municiones, y le gatilló.

Por fortuna, el arma de grueso calibre no funcionó, lo que permitió que los ex policías, que mostraron contar con experiencia en este tipo de hechos, los redujeran sin recibir heridas antes de la llegada de efectivos de la Comisaría 24.

El gesto de ambos vecinos fue reconocido por las autoridades de la fuerza provincial, durante una reunión que mantuvieron con José López, el comisario Inspector Javier Yáñez, jefe de la Unidad Regional Primera; el jefe de Zona, Luis Balboa y Gustavo Moraga.

Imputados con prisión preventiva

Los dos detenidos por el hecho del barrio CGT fueron imputados y quedaron en prisión preventiva por un plazo de cuatro meses.

Se trata de Dylan Alexis Porma, de 20 años de edad y Brian Enzo Pailo, de 26, ambos domiciliados en Cipolletti. La fiscalía los imputó por el delito de "robo agravado por ser en lugar poblado y en banda y por el uso de arma de fuego en grado de tentativa". Además, a Porma se le sumó la figura de "portación ilegal de arma de fuego de uso civil".

En la audiencia de formulación de cargos se precisó que Porma, no cuenta con antecedentes penales computables; sin embargo, estuvo involucrado en varios hechos delictivos, cuando era menor de edad.

Audiencia pistoleros policía 2 Ambos jóvenes fueron imputados este lunes y quedaron en prisión preventiva. Los acusan de intentar robar una moto a balazos.

Mientras que Pailo había agotado el 7 de febrero pasado una pena de siete años y medio de prisión por un total de seis legajos que fueron unificados.

Hay una tercera persona involucrada que aún no ha sido identificada. Es el conductor de un auto en el que los dos acusados habrían llegado al lugar para apoderarse de la moto, lo que hace presumir que habían planificado el golpe.

Como ocurre en estos casos, los investigadores cuentan, entre las herramientas para obtener, pruebas las imágenes de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas.