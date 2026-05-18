Imputaron y quedan presos los asaltantes que, a los tiros, intentaron robarle la moto a un policía

El conmocionante hecho ocurrió el sábado por la mañana en el barrio CGT de Cipolletti. Andaban en un auto, cuyo conductor logró escapar.

Ambos jóvenes fueron imputados este lunes y quedaron en prisión preventiva. Los acusan de intentar robar una moto a balazos.

El Ministerio Público Fiscal imputó a dos jóvenes por el violento hecho ocurrido en la mañana del sábado en el barrio CGT de Cipolletti, donde intentaron robarle la moto a un sargento de policía, con quien se enfrentaron a balazos , y luego atacaron a una patrulla de uniformados que los buscaba.

En una audiencia realizada este lunes en los tribunales locales, el fiscal Guillermo Ibáñez acusó a Dylan Alexis Porma , de 20 años de edad, y a Brian Enzo Pailo , de 26, por el delito de "robo agravado por ser en lugar poblado y en banda y por el uso de arma de fuego en grado de tentativa". Además, a Porma se le sumó la figura de " portación ilegal de arma de fuego de uso civil", en calidad de autor.

Según relató el fiscal del caso, el hecho ocurrió el sábado alrededor de las 8:30 cuando los dos imputados transitaban a bordo de un vehículo que era conducido por una tercera persona que no pudo ser identificada hasta el momento.

Asalto planificado

Al llegar a la esquina de calles Lago Nahuel Huapi y Mailhet del barrio CGT y, previa distribución de tareas, descendieron y abordaron a un empleado policial que llegaba a su domicilio y se disponía a entrar su moto tras abrir el portón de ingreso al garaje de la vivienda.

En esas circunstancias, intentaron apoderarse del rodado apuntándolo con un arma de fuego que portaba sin la debida autorización legal. Según se constató, el arma estaba en condiciones inmediatas de uso y apta para efectuar disparos.

Inmediatamente, y sin mediar discusión, el imputado Porma le habría efectuado aproximadamente tres disparos contra su humanidad, no logrando herirlo por cuanto el damnificado se alejó inmediatamente de la moto e intentó resguardarse.

Detenido tiroteo Don Bosco Uno de los dos detenidos por la policía el sábado por la mañana en la zona del barrio CGT. Se tirotearon con el dueño de la moto que quisieron robar y con la policía. Policía Río Negro

En simultáneo, ambos sospechosos continuaron con el intento de desapoderamiento de la moto. Pero no lo lograron porque que el agente policial, utilizando su arma reglamentaria repelió la agresión, efectuando dos disparos sin herirlos, ordenando que se detengan. Pero los delincuentes escaparon del lugar corriendo en dirección hacia el norte.

Notable reacción de los vecinos

Al escuchar las detonaciones, un grupo de vecinos salieron de sus casas y emprendieron la persecución de los sospechosos junto con la víctima.

Uno de los imputados fue reducido sobre la calle J.M. París y Lago Mascardi, mientras que el otro (Porma) fue atrapado por efectivos que participaron en el procedimiento en calle Chile y Río Salado con el arma de fuego en su poder. En esa parte de la secuencia fue cuando efectuaron disparos contra los policías que intervinieron en la búsqueda, se informó desde la fuerza provincial.

El fiscal agregó que uno de ellos -Porma- no cuenta con antecedentes penales computables; sin embargo, estuvo involucrado en varios hechos delictivos, cuando era menor de edad.

Quedan en prisión preventiva

Sobre Pailo, informó que el 7 de febrero pasado agotó una pena de siete años y medio de prisión por un total de seis legajos que fueron unificados.

Sobre ambos, la parte acusadora solicitó la prisión preventiva por los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y de fuga, entendiendo que, dada la calificación legal, en caso de ser condenados, la pena sería de ejecución efectiva.

La defensora oficial Silvana Ayenao cuestionó la calificación legal y solicitó que sea modificada a “robo con utilización de arma en grado de tentativa” de conformidad con el artículo 166, inciso segundo, del Código Penal.

Detenido tiroteo Don Bosco 3

Ayenao rechazó la medida cautelar privativa de la libertad indicando que, hasta que sean condenados por un juez de juicio, los imputados son inocentes, y que ese valor principio debe ser valorado. En consecuencia, propuso una prohibición de acercamiento al barrio donde ocurrieron los hechos con control a través de un dispositivo de monitoreo electrónico.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías Amorina Sanchez Merlo resolvió aceptar los cargos tal cual propuso el fiscal y habilitar la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso la prisión preventiva por el mismo tiempo de investigación.