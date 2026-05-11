La Policía recuperó una camioneta y una moto que habían sido robadas en Cipolletti

Un ladrón encontró una camioneta con las llaves colocadas y se la llevó, pero no fue muy lejos. Mientras que una moto robada apareció abandonada.

La camioneta recuperada por la policía de Cipolletti. Los ladrones encontraron que tenía las llaves colocadas y se la llevaron.

En distintos procedimientos la Policía de Cipolletti logró recuperar dos vehículos que habían sido robados durante el último fin de semana. El sábado por la tarde personal de la Comisaría 45 del Anai Mapu detuvo a un hombre acusado de sustraer una camioneta en el barrio 2 de Febrero , ubicado en un sector aledaño.

El hecho ocurrió cerca de las 19:15, cuando un vecino advirtió que desconocidos se llevaban su camioneta Chevrolet D-20 que se encontraba estacionada frente a su vivienda con la llave colocada. El hijo del damnificado y un acompañante iniciaron un seguimiento en un Fiat 147 y lograron interceptar el rodado a pocas cuadras.

Uno de los sospechosos fue retenido por vecinos en el lugar, mientras que el segundo logró escapar . El detenido fue trasladado por personal de la Comisaría 45 y posteriormente asistido en el hospital local. La camioneta recuperada fue restituida a su propietario, destacaron fuentes de la fuerza.

No la pudieron poner en marcha y la abandonaron

El otro operativo se efectuó el viernes por la noche, cuando personal de la Comisaría 24 Cipolletti recuperó una motocicleta que había sido sustraída horas antes en esa jurisdicción.

El procedimiento se realizó cerca de las 20:00 en barrio Anai Mapu, luego de un alerta sobre dos hombres que intentaban poner en marcha una moto marca Gilera 150.

Moto robada Anai Mapu

Con colaboración de efectivos de la Comisaría 45, el rodado fue hallado abandonado en la vía pública, constatándose que se trataba de la motocicleta denunciada como robada.

El vehículo fue secuestrado y puesto a disposición de la Fiscalía interviniente para su posterior restitución a la propietaria.