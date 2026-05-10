Segunda derrota seguida de Cipo, que perdió la punta de su zona

En la tarde del domingo, el albinegro cayó ante Juventud Unida Universitario por la octava fecha de la zona 3 del Federal A.

En la fría tarde del domingo, Cipo cayó ante Juventud Unida Universitario de San Luis, por la fecha 8 del Federal A . El equipo de Fabián Enríquez perdió su lugar de privilegio y ya no está en lo más alto de la tabla de la zona 3.

El único tanto de la jornada llegó a través de Lautaro Figueroa , cerca del final de la etapa inicial, en una pelota parada.

El conjunto puntano no necesitó brillar para quedarse con la victoria y trepar a la segunda posición. El nuevo líder es Atenas de Río Cuarto y Cipo quedó tercero antes de tener fecha libre.

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Primera derrota del año en La Visera

En un partido disputado, casi sin opciones de gol, el trámite fue parejo. Amieva y Acevedo tuvieron aproximaciones, pero las chances de anotar brillaron por su ausencia.

A Cipo le costó desnivelar en campo contrario y ese contexto favoreció a la visita. Sobre los 42', Lautaro Figueroa tiró un centro de zurda desde la derecha, la pelota picó y se le metió a Crespo en el primer palo.

Cipo fue a buscar el empate y lo tuvo tras su primera gran acción colectiva. Nehuén García llegó por izquierda y Acevedo la terminó con una media vuelta que le tapó el arquero Lucero.

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Ya en el complemento, el local se adelantó en el campo y empujó en campo rival para generar algunas situaciones. Nicolás Trejo tuvo la suya a la vuelta de los vestuarios, pero su remate salió desviado.

Enríquez movió el banco con los ingresos de Claudio Mosca, Sebastián Jeldres y Fernando Pettinerolli para renovar energías en ataque.

La intensidad del partido no aflojó, pero las imprecisiones fueron propias de un encuentro de esta categoría, siempre compleja.

Sin ser un vendaval de fútbol, Cipo tuvo sus chances de empatarlo con Acevedo y Jeldres, pero los delanteros se encontraron con dos buenas respuestas de Lucero.

De contra, el ingresado Salinas estuvo a punto de liquidar el pleito pero definió mal ante la salida de Crespo.

Ya con el tiempo cumplido, Manchafico cometió una dura falta de atrás en otro contragolpe visitante y el árbitro le mostró correctamente la roja, segunda para el capitán en el torneo.

Ahora el albinegro tendrá fecha libre, por lo que serán dos semanas para trabajar con vistas al comienzo de la segunda vuelta de la primera fase. Su próximo partido también será en La Visera, recibiendo al mencionado Atenas.

SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Víctor Manchafico, Nehuén García; Gonzalo Lucero, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Maxi López; Nicolás Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez

Juventud Unida: Julián Lucero; Eber Garro, Fabricio Ojeda, Juan Alvacete, Lautaro Figueroa; Cristian Chavarría, Santino Moya, Lautaro Pérez, Valentín Roldán; Martino Dorato y Juan Martín Amieva. DT: Hernán Vázquez

Gol: PT 42 Figueroa (JU)

Cambios: ST P. Pereyra por Roldán (JU), 7’ J. Sosa por Chavarría (JU), 14 A. Almirón por López (C), 24 C. Mosca y F. Pettineroli por Obregón y Lucero (C), 36 S. Jeldres por N. García (C), 37 J. Salinas y J. Rosales por Amieva y Donato (JU), 49’ A. Sosa por Moya (JU).

Expulsado: ST 50 Manchafico (C)

Árbitro: Franco David Morón

Cancha: La Visera