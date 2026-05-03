Cipo perdió merecidamente pero sigue puntero

El Albinegro sufrió dos goles antes de los primeros 25 minutos y cayó 2 a 0 con Argentino de Monte Maíz.

En el cierre de la séptima fecha del Federal A, Cipo no pudo sostener su rendimiento de los últimos partidos y cayó 2 a 0 con Argentino de Monte Maíz . El Albinegro llegó a este fin de semana como líder de la zona 3 del certamen, posición de privilegio que sigue ocupando porque su escolta de la zona 3 fue goleado.

El capitán Víctor Manchafico, más Nehuén García y Martín Peralta volvieron a la titularidad después de sus respectivas sanciones y lesiones. Sin embargo, el equipo de Fabián Enríquez volvió a caer en la provincia de Córdoba, como había ocurrido en el inicio del año ante Atenas en Río Cuarto.

Crónica de la caída en Monte Maíz

El partido fue abierto desde el comienzo, con transiciones rápidas y poco juego en el mediocampo. Cipo tuvo una corrida de Martín Peralta, cuyo remate salió alto.

En ese contexto, Facundo Crespo ya había tocado un par de veces la pelota cuando a los 11' llegó la apertura del marcador.

En un córner desde la derecha, Hugo Vera Oviedo anticipó a todos y con un toque de primera la puso en el palo izquierdo de Crespo.

Cuando la visita quería tomar protagonismo de la mano de Claudio Mosca, el albinegro sufrió otro mazazo. Ramiro Laserre llegó con llamativa facilidad por derecha y su disparo cruzado dejó sin chances al arquero.

Los goles fueron una muestra de la constante del primer tiempo. Cada ataque local fue peligroso y dependió exclusivamente de lo que los jugadores de Argentino hicieran con la pelota. Lo mejor que le pasó a Cipo en el primer tiempo fue el pitazo de Nelson Bejas que mandó a los equipos a los vestuarios.

En el inicio del complemento, con el ingreso de Andrés Almirón por Nehuén García, el equipo de Fabián Enríquez se paró más adelante. Tuvo su chance de descontar con un remate de Sebastián Jeldres bien atajado por Alexis Bonet.

Pero las imprecisiones para atacar y un rival que se dedicó a defender la ventaja le impidieron a Cipo volver a meterse en partido.

De no ser por una atajada espectacular de Crespo al ingresado Dante Zona, la diferencia hubiese sido más grande.

La próxima fecha, contra Juventud de San Luis en La Visera, será la última de la primera vuelta para Cipo, que en la novena tendrá libre.

SÍNTESIS

Argentino MM: Alexis Bonet; Iván Amaya, Hugo Vera Oviedo, Facundo Rasol y Matías Barbero; Ramiro Lasserre, Leonardo López, Ignacio Blancheti y Gabriel Sarmiento; Juan Tomadoni y Sebastián González. DT: Carlos Mazzola.

Cipo: Facundo Crespo; Yago Piro, Víctor Manchafico, Juan Cruz Huichulef y Nehuén García; Gonzalo Lucero, Claudio Mosca, Marcos Pérez y Maxi López; Federico Acevedo y Martín Peralta. DT: Fabián Enríquez.

Goles: PT 11 Vera Oviedo (A), 21 Laserre (A).

Cambios: ST al inicio, Andrés Almirón por García (C), 13 Federico Acevedo por Jeldres (C), 21 Dante Zona, Jorge Tejada y Matías Romero por Juan Tomadoni, Lasserre y González (A), 27 Fernando Pettinerolli y Ulises Romero por Mosca y Lucero (C), 34 Andrés Domínguez por Peralta (C), 46 Lucas Reinero por Sarmiento (A).

Árbitro: Nelson Bejas

Cancha: Modesto Marrone, Monte Maíz