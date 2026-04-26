Cipo le ganó a FADEP de Mendoza y es nuevo puntero en el Federal A

El albinegro se impuso La Visera con los goles de Martín Peralta y Federico Acevedo para trepar a lo más alto.

Sufrió más de la cuenta, pero obtuvo una victoria merecida. Por la sexta fecha del Federal A , Cipo le ganó en casa a FADEP de Mendoza , y llegó a lo más alto de la zona 3 .

Los dirigidos por Fabián Enríquez se pusieron en ventaja por el gol de Martín Peralta y aumentó mediante Federico Acevedo . La visita, en tanto, descontó con un penal dudoso que le dio el árbitro César Ceballo y fue cambiado por gol a través de Gonzalo Klusener .

Aprovechando la derrota de Juventud Unida de San Luis ante Argentino de Monte Maíz, el Capataz es nuevo puntero de su grupo.

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Crónica de una victoria justa de Cipo

No se había cumplido el segundo minuto de juego cuando, tras un pelotazo, Acevedo la peinó para Jeldres y este se fue mano a mano con el arquero, pero no remató firme y se perdió una chance muy clara.

Sin brillar, el local fue superior y fue metiendo atrás a su rival con corners y tiros libres.

A los 17', Cipo armó su mejor jugada colectiva y Pettinerolli asistió a Lucero desde la derecha al centro. El zurdo definió de primera desde el punto penal y la pelota salió besando el travesaño.

Llegando a los 24', Jeldres apareció otra vez pero por izquierda, la tiró al medio para Acevedo y Lucero no pudo con otro derechazo que pasó al lado del primer palo.

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Sobre los 28', Víctor Manchafico tuvo su momento. Primero casi abre la cuenta con un cabezazo tras el córner desde la izquierda, pero Cristian Aracena le negó el festejo. Después, tiró un centro bárbaro de rabona pero entre Yago Piro y otro compañero se perdieron el gol.

En el último cuarto de hora de la etapa inicial no pasó demasiado y se fueron al descanso sin goles.

El mejor momento de FADEP fue en el arranque del segundo tiempo con el ingreso de Taboada, que tuvo el primero tras un centro desde la derecha. Facundo Crespo tapó en gran forma y evitó el tanto del volante rival.

Cuando la tarde parecía complicarse, Enríquez movió el banco y llegó al gol. Martín Peralta entró a los 15' y en la segunda pelota que tocó la mandó a guardar.

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El delantero armó el ataque, descargó hacia la izquierda y fue a buscar al área. Lucero tiró un centro de zurda y la defensa rechazó a medias, pero Peralta capturó con el pecho y puso el primero de la tarde con un derechazo de sobrepique.

Con el envión de la ventaja y piernas frescas en los volantes, Cipo robó la pelota en tres cuartos de cancha y anotó el segundo. Jeldres fue generoso y le sirvió el gol a Acevedo, que ajustició a Aracena con una definición impecable.

En los últimos 15' de partido, Klusener tuvo las suyas, pero otra vez Crespo tapó pelotas importantes.

Cuando FADEP no podía hacer el gol, César Ceballo cobró un penal muy dudoso por mano de Yago Piro y Klusener cruzó su remate para el 1-2 a los 39'.

Cipo intentó defenderse con la pelota, pero falló en un par de detalles y le dejó la chance de empatarlo a la visita. El ingresado Ramón Lentini se la entregó a las manos de Crespo cuando había quedado solo por el segundo palo.

Hubiese sido demasiado premio para un FADEP que mostró muy poco desde lo futbolístico.

El pitazo final determinó la justa victoria del conjunto de Fabián Enríquez, que por primera vez en el año los mira a todos desde arriba.

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SÍNTESIS

CIPO: Facundo Crespo; Yago Piro, Víctor Manchafico, Juan Cruz Huichulef, Gonzalo Lucero; Fernando Pettineroli, Marcos Pérez, Claudio Mosca, Maxi López; Sebastián Jeldres y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez

FADEP: Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nicolás Bazzana y Federico Pérez; Lucas Ramírez, Enzo Kalinski, Uriel Gizzi y Brian Zabaleta; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo

Goles: ST, 16 Peralta (C), 21 Acevedo (C).

Cambios: ST, al inicio, Taboada por Gizzi (F), 14 Ulises Romero y Nicolás Peralta por Mosca y Pettinerolli (C), 25 Diego Tonetto y Brandon Cuello por Kalinski y Navarro (F), 30 Valentín Flores por Acevedo (C), 36 Benjamín García y Enzo Vallejos por Lucero y Jeldres (C), 38 Pablo Dellarole y Ramón Lentini por Zabaleta y Costella (F).

Árbitro: César Ceballo

Cancha: La Visera