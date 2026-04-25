Brutal tiroteo: encapuchados dispararon contra una vivienda

El violento episodio se desató cuando dos personas a bordo de una moto iniciaron una balacera contra una casa. Los atacantes efectuaron al menos ocho disparos.

El episodio reavivó el debate sobre los abordajes de crisis de salud mental.

Un violento episodio a tiros sacudió la noche del viernes 24 de abril en General Roca , cuando dos personas a bordo de una motocicleta comenzaron un tiroteo y efectuaron múltiples disparos con una vivienda de barrio Villa Obrera.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 sobre la calle 3 de febrero al 700 cuando los vecinos comenzaron a escuchar las detonaciones en contra de la casa, lo que provocó temor en el barrio. De acuerdo con los primeros datos, habrían realizado al menos ocho disparos antes de escapar rápidamente del lugar.

Según la información preliminar, los agresores estaban encapuchados y al llegar al lugar, abrieron fuego contra el inmueble.

A pesar de la gravedad del episodio, no se registraron personas heridas. Sin embargo, un vehículo perteneciente a un vecino terminó dañado tras recibir dos impactos de bala mientras se encontraba estacionado en las inmediaciones.

patrullero policia bariloche.jpg Los atacantes efectuaron al menos ocho disparos.

Se trataría de una disputa entre dos familias

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el ataque podría estar relacionado con una disputa entre dos familias. Esa hipótesis comenzó a ser analizada luego de los primeros testimonios recolectados por el personal policial que intervino tras el llamado de alerta.

En relación con el avance de la causa, el comisario inspector Eliseo González, jefe de la Unidad Regional Segunda, indicó que se trabaja en conjunto con la Fiscalía y la Brigada de Investigaciones para determinar la autoría y reconstruir las circunstancias del hecho.

Mientras tanto, continúan distintas diligencias para identificar a los responsables y establecer el móvil del ataque.