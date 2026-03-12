Conmoción: un hombre abrió fuego desde su camioneta y le disparó a un chico

Según los primeros datos, un hombre efectuó varios disparos y uno de ellos, hirió de gravedad al niño de 13 años. Personal policial trabaja en el lugar.

Un violento episodio tuvo lugar este jueves por la tarde en la zona oeste de Bariloche , cuando los vecinos denunciaron que un hombre efectuó varios disparos desde una camioneta mientras circulaba por la avenida Pioneros . Uno de los disparos impactó a un chico de 13 años, estudiante secundario de la zona.

Según los primeros testimonios, los vecinos describieron a una camioneta Toyota Hilux color blanco, que transportaba un cuatriciclo en la caja. El conductor, habría efectuado múltiples disparos “a mansalva” y uno de los proyectiles impactó sobre el menor de edad , causándole graves heridas.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 6 de la Avenida Pioneros, en la intersección con la calle Nilpi, en el ingreso a barrio Rancho Grande. El chico estaba jugando en las inmediaciones cuando recibió el disparo , ya que vive en inmediaciones del lugar.

Confusión por la camioneta

Sin embargo, comenzaron a circular los testimonios de otros vecinos que indicaban la presencia de una camioneta blanca, de marca Vokswagen Amarok, que también transitaba con un cuatriciclo en la caja en la zona de la balacera. El rodado habría sido identificado en la zona de Pioneros y Nilpi, cerca de la parada de colectivo, dirigiéndose hacia el Circuito Chico.

baleado bariloche 2 mil El conductor de la camioneta habría pasado disparando a "mansalva".

Por el momento no hay confirmación oficial sobre el tipo de vehículo ni sobre las circunstancias exactas del ataque. Los efectivos policiales de la Comisaría N°27 policiales trabajan en el lugar para esclarecer lo ocurrido y determinar la identidad de los responsables de efectuar los disparos.

Además, se hizo presente la Fiscal Paolini para realizar las primeras diligencias, asegurar la zona para efectuar el levantamiento de pruebas y dar inicio a la investigación para identificar a los ocupantes de la camioneta y al responsable de los disparos.

Detuvieron al sospechoso de un homicidio en el centro de Bariloche

Un hombre de 18 años murió este domingo al mediodía tras recibir una puñalada letal en la zona intercostal derecha y la Policía en pocas horas pudo detener al presunto autor del homicidio ocurrido en pleno centro de Bariloche.

El crimen ocurrió este domingo en inmediaciones del Hospital público, en la zona céntrica de Bariloche, donde la víctima se encontraba con un amigo cuando se presentó el homicida junto a otras personas, extrajo un cuchillo y lo apuñaló en la zona intercostal derecha.

El joven fue trasladado al centro asistencial, ubicado a pocos metros del sitio donde ocurrió la gresca, aunque murió cuando era intervenido quirúrgicamente. Fue identificada como Tomás Alarcón, de 18 años.

Con el aporte de testigos, seguimiento de cámaras de seguridad del 911 y del Centro de Monitoreo, y una pesquisa que realizó el Cuerpo de Investigaciones, se identificó al agresor y lo detuvo en horas de la tarde.