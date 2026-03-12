Secuestraron 16 motos en un sorprendente operativo policial en Balsa Las Perlas
Efectivos locales con la Brigada Rural, BMA e inspectores municipales realizaron controles de tránsito. Retuvieron rodados por falta de documentación y escapes libres. Hubo una persecución.
En un sorpresivo e inmenso operativo de control vehicular, policías de la Subcomisaría 82 de Balsa Las Perlas con el acompañamiento de efectivos de distintas unidades y personal de Tránsito del municipio cipoleño retuvieron 16 motos por presentar diversas irregularidades. Uno de los conductores escapó cuando fue interceptado, por lo que se produjo una persecución que terminó con su detención.
El despliegue se llevó a cabo la tarde-noche del último miércoles, y contó con la participación de 35 uniformados pertenecientes a la unidad local con el acompañamiento de la BMA -Brigada Motorizada de Apoyo- de la Unidad Regional V y la Brigada Rural, quienes se movilizaron en varios patrulleros, camionetas y motos.
Uno de los puestos se instaló sobre la avenida Del Trabajador, en el acceso principal al poblado, que lo atraviesa de este a oeste en paralelo al río Limay.
La tarea tuvo como objetivo la identificación de personas y los vehículos en los que se desplazan.
El resultado del operativo policial en Balsa Las Perlas
Como resultado, secuestraron 16 motos por falta de documentación y la adulteración de caños escapes que se utilizan para provocar estallidos. Los denominados “cortes”, que hacen notar la presencia del conductor, como si pasara a los tiros.
Un joven que manejaba una Gilera intentó escapar acelerando a toda velocidad cuando vio se percató del procedimiento, por lo que se produjo una breve persecución que terminó cuando alcanzaron a rodearlo.
Los vehículos fueron trasladado a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la municipalidad, cuyo Código de Faltas establece penas en efectivo por incumplimientos.
