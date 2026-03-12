Secuestraron 16 motos en un sorprendente operativo policial en Balsa Las Perlas

Efectivos locales con la Brigada Rural, BMA e inspectores municipales realizaron controles de tránsito. Retuvieron rodados por falta de documentación y escapes libres. Hubo una persecución.

Durante el operativo secuestraron los rodados por falta de documentación y la adulteración de caños escapes.

En un sorpresivo e inmenso operativo de control vehicular, policías de la Subcomisaría 82 de Balsa Las Perlas con el acompañamiento de efectivos de distintas unidades y personal de Tránsito del municipio cipoleño retuvieron 16 motos por presentar diversas irregularidades . Uno de los conductores escapó cuando fue interceptado, por lo que se produjo una persecución que terminó con su detención.

El despliegue se llevó a cabo la tarde-noche del último miércoles , y contó con la participación de 35 uniformados pertenecientes a la unidad local con el acompañamiento de la BMA - Brigada Motorizada de Apoyo - de la Unidad Regional V y la Brigada Rural, quienes se movilizaron en varios patrulleros, camionetas y motos.

Uno de los puestos se instaló sobre la avenida Del Trabajador , en el acceso principal al poblado, que lo atraviesa de este a oeste en paralelo al río Limay.

Operativo tránsito 2

La tarea tuvo como objetivo la identificación de personas y los vehículos en los que se desplazan.

El resultado del operativo policial en Balsa Las Perlas

Como resultado, secuestraron 16 motos por falta de documentación y la adulteración de caños escapes que se utilizan para provocar estallidos. Los denominados “cortes”, que hacen notar la presencia del conductor, como si pasara a los tiros.

Un joven que manejaba una Gilera intentó escapar acelerando a toda velocidad cuando vio se percató del procedimiento, por lo que se produjo una breve persecución que terminó cuando alcanzaron a rodearlo.

Los vehículos fueron trasladado a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la municipalidad, cuyo Código de Faltas establece penas en efectivo por incumplimientos.