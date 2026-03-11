Huyó de un control y desató una persecución en plena ruta: manejaba alcoholizado y llevaba a un bebé

El conductor escapó a gran velocidad cuando le pidieron la documentación en un operativo vial. Tras una persecución fue interceptado y el test de alcoholemia confirmó que estaba alcoholizado.

Una peligrosa secuencia se desató este miércoles por la mañana cuando un conductor decidió escapar de un control de tránsito y provocó una persecución policial que terminó con su detención.

El hombre, de 33 años , circulaba en un Chevrolet Astra acompañado por una mujer y una criatura de apenas un año , cuando fue detenido en un control vehicular que realizaba el Cuerpo de Seguridad Vial de Río Negro sobre la Ruta Nacional 40 , en el ingreso a calle La Habana, de Bariloche .

Durante el procedimiento, los efectivos comenzaron a verificar la documentación del conductor. En ese momento, el hombre subió nuevamente al vehículo y escapó a toda velocidad .

Para huir, realizó un giro en “U” en plena ruta, una maniobra peligrosa que puso en riesgo a otros automovilistas que circulaban por el lugar.

Ante la fuga, móviles policiales iniciaron una persecución que se extendió varios kilómetros hasta que finalmente lograron interceptarlo.

El resultado del test de alcoholemia

Una vez detenido, el conductor fue sometido a un control de alcoholemia. El resultado fue contundente: 1,10 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble de lo permitido para conducir. Pero las irregularidades no terminaron ahí.

Según informaron fuentes del procedimiento, el hombre no tenía licencia de conducir, tampoco contaba con la documentación del vehículo ni seguro obligatorio.

Vehículo secuestrado y causa judicial

Tras el operativo, el vehículo fue secuestrado y el conductor trasladado a una dependencia policial.

Allí se iniciaron actuaciones por infracciones de tránsito y también por atentado y resistencia a la autoridad, debido a la fuga y su comportamiento durante el procedimiento.

El caso generó preocupación entre los efectivos que participaron del operativo, ya que el conductor circulaba alcoholizado y con un bebé dentro del vehículo, una situación que pudo haber terminado en una tragedia.