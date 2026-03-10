La UNRN abre inscripciones para aprender idiomas exóticos: las clases serán de forma virtual

La propuesta académica se dictará en la Sede Alto Valle- Valle Medio de General Roca. El idioma Italiano y Portugués, entre las lenguas extranjeras disponibles.

La sede Alto Valle y Valle Medio es la más elegida con 2.533 preinscriptos.

La Universidad Nacional de Río Negro abrió las inscripciones para los cursos introductorios de idiomas asiáticos y europeos , que se dictarán durante el ciclo lectivo 2026 en la sede Alto Valle- Valle Medio ubicada en General Roca . La propuesta académica será completamente virtual, lo que permitirá la participación de personas de distintas localidades.

La iniciativa lanzada por la UNRN incluye el dictado de Chino Mandarín, Japonés, Portugués, Francés e Italiano , opciones pensadas para las personas que quieran comenzar el aprendizaje de una nueva lengua. La capacitación no exige conocimientos previos ni pertenecer a la comunidad universitaria, ya que está dirigida a mayores de 18 años interesados en ampliar su formación cultural y lingüística.

El dictado será de forma anual y el primer tramo se desarrollará en los meses de abril, mayo y junio , mientras que la segunda etapa se dictará después del receso invernal, con dictado en agosto, septiembre y octubre de 2026. El objetivo de la casa de estudios es sostener un proceso de aprendizaje progresivo , con contenidos introductorios y trabajos teóricos/prácticos para facilitar el acercamiento a un nuevo lenguaje.

UNRN Clase El dictado será de forma anual y tendrá un costo de 90.000 pesos por trimestre. Archivo

¿Cuánto cuesta el aprendizaje de un idioma?

Cada curso tendrá un costo de 90.000 pesos por trimestre, y se dictará en modalidad virtual. Esta modalidad permite que estudiantes de distintas ciudades del Alto Valle y de otras regiones del país accedan a la propuesta educativa sin limitaciones geográficas.

Las capacitaciones son organizadas por la Subsecretaría de Extensión de la UNRN Sede Alto Valle–Valle Medio, a través del Departamento de Educación Continua. Desde la institución destacaron que estas iniciativas buscan ampliar el acceso al conocimiento, promover la diversidad cultural y generar nuevas oportunidades de formación en idiomas para la comunidad.

UNRN Clase (1) Cada curso tendrá un costo de 90.000 pesos por trimestre.

Récord de inscriptos en la Universidad Nacional de Río Negro: aumentó un 15% la matrícula

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) alcanzó un récord histórico de 7.328 preinscriptos para el inicio del nuevo ciclo lectivo. Se trata del aumento del 15,47% respecto al mismo período de 2024 y una suba del 4,95% en comparación con 2025. La mayor cantidad de inscriptos corresponden a la sede Alto Valle y Valle Medio, lo que confirma el crecimiento de la Casa de Altos Estudios en la región.

El informe difundido por la UNRN muestra una tendencia sostenida en la demanda de carreras universitarias dictadas en Cipolletti, Allen y General Roca. Las cifras actuales reflejan el incremento del 15,47% en comparación del mismo período de 2024 y una suba del 4,96% en comparación con el año pasado.

El aumento de la matrícula viene desde 2023

Ese proceso de expansión se viene profundizando en los últimos ciclos académicos. Durante el período anterior, la Universidad registró un crecimiento del 38% en la matrícula de preinscripción respecto a 2023.

E.C.P MARCHA UNRN (70) El rector de la UNRN destacó la necesidad de que el Gobierno Nacional garantice el funcionamiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Estefania Petrella

La distribución regional de los interesados refleja el interés de los estudiantes para desarrollar su formación académica en Cipolletti, Allen y General Roca. La sede Alto Valle y Valle Medio concentra 2.533 preinscriptos, seguida por la Sede Atlántica con 2.481 y la Sede Andina con 2.314 estudiantes interesados en iniciar sus estudios superiores.

La sede Alto Valle y Valle Medio, las más elegidas por los estudiantes

En la sede del Alto Valle, las carreras más elegidas por los futuros estudiantes incluyen la Tecnicatura Universitaria en Hidrocarburos, Odontología, Arquitectura y la Licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses, propuestas académicas vinculadas tanto al desarrollo productivo regional como a modernas carreras profesionales.

En otras regiones de la provincia también se registraron preferencias definidas. En la Sede Andina se destacan la Licenciatura en Gestión de Emergencias Extrahospitalarias, la Licenciatura en Administración, Medicina y la Licenciatura en Turismo, mientras que en la Sede Atlántica lideran las opciones vinculadas a Educación, Educación Inicial, Kinesiología y Abogacía.

E.C.P MARCHA UNRN (48) Estudiantes de la UNRN marcharon para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Estefania Petrella

La necesidad de garantizar el financiamiento del sistema universitario

El rector de la UNRN, Anselmo Torres, destacó que este crecimiento histórico demuestra el impacto de la presencia de la universidad en ocho localidades de Río Negro. La elección de los jóvenes está fuertemente motivada por una oferta académica que permite a los estudiantes de la región iniciar o continuar sus estudios superiores cerca de sus hogares, funcionando como un motor de movilidad social ascendente.

"Estamos orgullosos de ver cómo más personas de toda la región nos eligen. Es una fuerte señal de la apropiación que la sociedad ha hecho de la universidad reconociéndola como un actor fundamental para el desarrollo territorial y como un agente que garantiza la evolución social ascendente. Seguimos trabajando para acercar la educación pública y gratuita a todos los sectores de la sociedad".

El crecimiento de la matrícula también reavivó el debate sobre el financiamiento del sistema universitario y la necesidad de que el Gobierno Nacional garantice el funcionamiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobado por el Congreso Nacional en 2025.

“Si bien la comunidad reconocer el rol clave que tiene la Universidad, se requiere de un respaldo presupuestario que permita sostener el crecimiento de carreras que ya operan al límite de su capacidad física y docente” concluyó Torres.