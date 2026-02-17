Llega el Desafío Atenea y la UNRN quiere a sus mejores estudiantes en competencia

La Universidad Nacional de Río Negro convoca a sumarse al Desafío Atenea, el certamen que conducirá Iván de Pineda y será emitido por OLGA. ¿Cómo participar?

La Universidad Nacional de Río Negro ( UNRN ) lanzó una convocatoria abierta que pone a sus estudiantes en el centro de una experiencia inédita a nivel nacional. Se trata del Desafío Atenea 2026 , una competencia que combina conocimiento, estrategia y entretenimiento, y que ofrece un premio principal de $30 millones . Desde la Dirección de Desarrollo Estudiantil invitan a los universitarios rionegrinos a organizarse, armar equipos y representar a la institución en un certamen que promete visibilidad y proyección federal.

La propuesta no solo apunta a medir saberes académicos, sino también a poner en juego habilidades como la toma de decisiones en tiempo real, la creatividad y la capacidad de trabajo en equipo. En ese marco, la UNRN busca posicionar a sus estudiantes como protagonistas en un escenario nacional donde participarán jóvenes de todo el país.

El llamado está dirigido a estudiantes de todas las sedes de la UNRN, sin distinción de carrera. La única condición es conformar equipos de tres integrantes que pertenezcan a la misma universidad , aunque pueden provenir de distintas disciplinas . Este formato abre la puerta a la interdisciplinariedad, una característica cada vez más valorada en el ámbito académico y profesional.

Desde la Dirección de Desarrollo Estudiantil destacaron que el Desafío Atenea representa una oportunidad para “sacar el conocimiento de las aulas” y llevarlo a un formato dinámico, donde el aprendizaje se combina con la competencia y la exposición pública.

La convocatoria ya se encuentra abierta y quienes deseen participar pueden inscribirse a través del sitio web oficial del programa. Además, deberán presentar una constancia de alumno regular que acredite su pertenencia a la universidad.

UNRN- PLANES DE ESTUDIOS- ALTO VALLE UNIVERSIDAD DE RIO NEGRO .jpg Los estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro deben estar cursando en la actualidad. Hay en juego $30 millones. Archivo

Cómo participar: paso a paso

Para formar parte del Desafío Atenea 2026, los requisitos son claros y accesibles. En primer lugar, los participantes deben ser mayores de 18 años y estar cursando una carrera universitaria en Argentina. Luego, deberán conformar un equipo de tres personas, todas pertenecientes a la misma institución.

Una vez armado el grupo, el siguiente paso es completar la inscripción online en www.desafioatenea.com. Allí se solicitarán datos personales y académicos, además de la documentación que respalde la condición de estudiante regular.

El certamen contará con la participación de 150 estudiantes de todo el país, organizados en 50 equipos. Esto implica una competencia exigente, donde solo los mejores lograrán destacarse en un formato que combina preguntas de cultura general, desafíos de lógica y dinámicas de resolución en tiempo real.

Un evento con proyección nacional

El Desafío Atenea es una iniciativa impulsada por el canal de streaming OLGA y la productora Kocawa, y será conducido por el reconocido presentador Iván de Pineda. La competencia se llevará a cabo el 12 de abril en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires y luego será emitida para todo el país.

Este formato busca posicionarse como la primera gran competencia nacional de conocimiento universitario, integrando entretenimiento y formación en una propuesta innovadora. En ese contexto, la participación de estudiantes de la UNRN no solo implica competir por un premio económico, sino también representar a la provincia en un escenario de alcance nacional.

Incentivo al talento joven

El premio principal de $30 millones es, sin dudas, uno de los grandes atractivos del certamen. Sin embargo, desde la universidad destacan que el verdadero valor de la experiencia radica en el intercambio, la visibilidad y el crecimiento personal y académico que implica participar.

Para Río Negro, la presencia de sus estudiantes en este tipo de iniciativas también representa una oportunidad para mostrar el nivel de formación que ofrecen sus instituciones públicas y fortalecer el vínculo entre educación, cultura y desarrollo.