Lanzan dos obras de gas en el Alto Valle: más de 160 familias podrán conectarse a la red

Las obras se licitarán en junio y alcanzarán a vecinos de dos zonas. También prometen generar empleo y movimiento económico.

Los proyectos serán licitados el próximo 25 de junio y forman parte del Plan Gas Rionegrino. Foto: Gentileza.

El Gobierno de Río Negro anunció nuevas obras de ampliación de la red de gas en Allen que beneficiarán a 166 familias y prometen cambiar la realidad de cientos de vecinos que aún esperan acceder al servicio.

Los proyectos serán licitados el próximo 25 de junio y forman parte del Plan Gas Rionegrino , una iniciativa que busca ampliar el acceso a servicios esenciales en distintas localidades de la provincia.

Las obras llegarán al barrio Bagliani y a la comunidad de Guerrico , dos sectores donde muchas familias todavía no cuentan con conexión domiciliaria a la red de gas .

En Bagliani, el proyecto contempla una inversión de $147 millones para ejecutar más de 2.000 metros de cañería, infraestructura que permitirá brindar cobertura potencial a 112 hogares.

Por otro lado, en Guerrico se destinarán cerca de $231 millones para una obra que incluirá 2.680 metros de red y un cruce estratégico sobre la Ruta Nacional 22, alcanzando a otras 54 familias.

El anuncio en el aniversario de Allen

La confirmación de las nuevas obras fue realizada por el gobernador Alberto Weretilneck en el marco de los festejos por el 116° aniversario de Allen.

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Desde Provincia remarcaron que, además de mejorar la calidad de vida de los vecinos, este tipo de obras generan empleo y movimiento económico en la región.

Más familias ya accedieron al servicio

Las nuevas intervenciones se suman a la obra ya finalizada en el barrio 11 de Noviembre, donde 275 familias pudieron acceder al servicio de gas gracias a la ampliación de la red.

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Según destacaron desde el Gobierno rionegrino, la intención es sostener una política de crecimiento urbano con más infraestructura y servicios básicos para acompañar el desarrollo de las ciudades.

Cómo acceder a la licitación

Las empresas interesadas en participar de las licitaciones podrán consultar o adquirir los pliegos en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, en Viedma, o a través del sitio oficial de la provincia.