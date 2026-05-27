El conflicto entre PAMI y los oftalmólogos no encuentra salida y se profundiza la falta de atención

La suspensión de las prestaciones programadas lleva dos meses y el conflicto continúa agravándose ante la falta de respuestas desde la obra social estatal.

el conflicto entre la Asociación de Oftalmólogos y PAMI continúa agravándose ante la total falta de respuestas de la obra social. Foto: Archivo.

A casi 60 días de haberse iniciado la suspensión de las prestaciones programadas, el conflicto entre la Asociación de Oftalmólogos y PAMI continúa agravándose ante la total falta de respuestas por parte de la obra social estatal . La medida de fuerza, que mantiene paralizados los controles anuales y las prácticas de rutina en localidades como Cipolletti y Bariloche , se presenta como la continuidad de un reclamo estructural por cambios unilaterales en el sistema de módulos y el marcado retraso en los honorarios profesionales.

El conflicto, que sumó nuevos capítulos de tensión tras el fracaso de las negociaciones a principios de año, tiene su origen entre agosto del año pasado y noviembre del año pasado , período en el que PAMI implementó modificaciones inconsultas en su esquema prestacional a nivel país. Desde la asociación médica reiteraron que el sistema actual es "totalmente ineficiente" y genera un circuito perjudicial tanto para el profesional como para el afiliado, sin que hasta el momento se hayan presentado vías de solución.

"Nuestro reclamo a PAMI es para hacer un sistema mucho más eficiente. Es un sistema totalmente ineficiente del que nos plantean, que pone en jaque al paciente y a nosotros, que somos lo que estamos frente al paciente", ratificó Jorge Mancini , referente de la Asociación de Oftalmólogos .

Según detalló el especialista, la problemática se agudizó con la unificación de los estudios en un solo módulo de cobro fijo: "cambiaban lo que eran los estudios oftalmológicos y los cambiaron a un solo módulo en donde con un solo número, supuestamente se pagaban todos los estudios que se hicieran, sea uno o sean diez. Y eso tornó más ineficiente el sistema porque al paciente en vez de venir y hacerle todos los estudios, casi lo citaban mensualmente para que vengan a hacerse los estudios para poder cobrar ese módulo hasta tres veces".

Tras una reunión clave a fin de enero, donde se había abierto una instancia de discusión, la obra social interrumpió por completo los canales de comunicación.

"Pasó una semana, pasaron 15 días, pasó un mes. Y nosotros viendo que el sistema se vea igual de ineficiente, dijimos no, no nos vamos a prestar en esta. Vamos a suspender la parte programada, que sería todo lo que es el control anual y todo eso lo vamos a suspender. Mantuvimos todo lo que sabemos nosotros que puede poner en riesgo, peligro la salud visual permanente del paciente", recordó Mancini, evidenciando que la parálisis administrativa y la falta de respuestas ya acumulan dos meses y "viene para largo".

El impacto en la región y el límite de las urgencias

La continuidad de la medida afecta de manera masiva a la región, dado que el 90% de los profesionales oftalmólogos de la zona están agrupados en la institución. Actualmente, conseguir un turno regular por obra social es imposible y desde la entidad recordaron que PAMI no otorga reintegros a los afiliados que opten por atenderse de forma particular abonando la consulta, que hoy tiene un costo de 50 mil pesos.

No obstante, las guardias y contingencias graves siguen operando con normalidad para evitar daños irreversibles en la visión de los adultos mayores.

Mancini ejemplificó la diferencia de criterio que aplican en los consultorios en este contexto de crisis prolongada: "Si vos me decís que venías a sacar un turno porque te bajó la visión de repente hace dos días y ese ojo no ve nada, el turno te lo doy y te hago todo porque eso es una urgencia. Si vos me decís, no, mirá, se me rompieron los anteojos y necesito renovarlos y no te puedo atender".

El eje del reclamo económico sigue firme: los especialistas rechazan la consulta de 12 mil pesos que ofrece la obra social y exigen equiparar el valor a los 33 mil pesos que perciben otras ramas de la medicina como ginecología o cardiología, argumentando el alto costo de mantenimiento de la aparatología y los quirófanos de alta complejidad.

Controles estrictos frente a la precarización del servicio

Lejos de ceder ante las condiciones actuales, los oftalmólogos advierten sobre el riesgo de que el bajo presupuesto empuje a la medicina hacia la "sobreprestación" (la generación de estudios innecesarios para compensar la baja tarifa de la consulta), una práctica que la asociación combate activamente mediante un estricto esquema de auditoría interna desarrollado junto a una empresa de Bariloche con Inteligencia Artificial.

"Tenemos un sistema en donde nosotros ingresamos todo lo que se hizo, lo que se facturó y automáticamente el sistema nos dice si hay algún médico oftalmólogo que haya estado por fuera de lo que nosotros tomamos como tasa de uso normal", detalló Mancini, señalando que el tribunal de ética de la comisión directiva ha llegado a desplazar a profesionales que incurrían en estas faltas de manera permanente.

El referente concluyó que el objetivo es proteger los convenios logrados en la región y evitar el círculo vicioso de sobreprestaciones que ya destruyó el servicio en otras clínicas del país. Mientras el canal de diálogo con PAMI siga cerrado, la atención en la región continuará restringida por tiempo indeterminado.