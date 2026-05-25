En su aniversario, Allen recibe una lluvia de inversiones: qué obras cambiarán la ciudad

El Gobierno provincial confirmó nuevas obras de gas y proyecta un polideportivo en Isla 16 con fondos petroleros.

Las obras demandarán una inversión provincial superior a los $378 millones. Foto: Gentileza.

Allen celebró su 116° aniversario con anuncios de fuerte impacto para la ciudad. El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que el próximo 25 de junio se abrirán las ofertas para ampliar la red de gas en el barrio Bagliani y en la comunidad de Guerrico.

Las obras demandarán una inversión provincial superior a los $378 millones y permitirán que 166 familias puedan acceder al servicio . Además del beneficio directo para los vecinos, el Gobierno destacó que estos trabajos también generarán empleo y movimiento económico en la región.

"Allen es parte de este Río Negro en marcha. Cada obra tiene que mejorar la vida de las familias y acompañar el crecimiento de la ciudad. En este caso anunciamos obras de gas, y cuando llega el gas llegan las oportunidades ", aseguró Weretilneck durante los festejos.

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Cómo serán las obras anunciadas

En barrio Bagliani se invertirán $147 millones para instalar más de 2.000 metros de cañería, con capacidad potencial de conexión para 112 familias.

En Guerrico, en tanto, la obra alcanzará los $231 millones e incluirá un cruce sobre la Ruta Nacional 22 y casi 2.700 metros de red para abastecer a otras 54 familias.

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Estas intervenciones se suman a la red de gas ya finalizada en el barrio 11 de Noviembre, donde 275 familias ya cuentan con el servicio.

El ambicioso proyecto para Isla 16

Entre los anuncios también sobresalió el futuro Polideportivo Municipal que se proyecta para la zona de Isla 16.

La obra sería financiada con fondos provenientes del bono VMOS, producto del acuerdo alcanzado entre la Provincia y las petroleras. Actualmente, el proyecto técnico se encuentra en etapa de elaboración.

Educación: escuelas nuevas y refacciones

La Provincia destacó además las inversiones realizadas en establecimientos educativos de Allen.

Entre las principales obras aparece el nuevo edificio de la Escuela Laboral 3, además de refacciones y nuevos sanitarios en las Escuelas Primarias 54 y 27.

A esto se suman trabajos en ejecución en las Escuelas 222 y 80, junto con mejoras edilicias en la Escuela 299.

Salud, viviendas y apoyo a la producción

El repaso de inversiones también incluyó mejoras en el Hospital “Dr. Ernesto Accame” y en centros de salud, con incorporación de equipamiento médico, vehículos y tareas de mantenimiento.

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En paralelo, el Gobierno avanza con regularizaciones dominiales y entrega de escrituras para familias de la ciudad.

Otro de los ejes destacados fue la inversión en sistemas de riego y obras hídricas para fortalecer la producción regional, considerada clave para la economía del Alto Valle.