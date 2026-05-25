Investigan violento ataque sufrido por una mujer y denuncian que la quisieron violar en un baldío

Ocurrió el sábado por la noche en un descampado del barrio Obrero. La víctima gritó pidiendo ayuda y vecinos salieron en su auxilio. Debió recibir asistencia médica por los golpes. La Fiscalía inició una investigación.

El Ministerio Público Fiscal investiga un grave hecho de violencia contra una mujer de poco más de 20 años, a la que habrían intentado abusar sexualmente, en un descampado de Cipolletti . Oficialmente se informó que tras tomarle declaraciones a la víctima se “activaron de manera inmediata distintas medidas investigativas coordinadas entre la Fiscalía, personal policial y la Brigada de Investigaciones , con el objetivo de identificar y localizar al presunto autor ”.

En este marco, se están recabando testimonios, relevando registros fílmicos de cámaras de seguridad de la zona y realizando diversas diligencias orientadas a reconstruir lo sucedido. Además, continúan las entrevistas y tareas periciales vinculadas al caso, se consignó desde Fiscalía.

Agregaron que también se pusieron a disposición “todos los recursos necesarios para avanzar con la investigación y procurar el esclarecimiento de lo ocurrido”.

En tanto que este lunes y ante al estado en que se encuentra la mujer, se les dará intervención a las profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).

Sus gritos alertaron a vecinos que salieron en auxilio

La escalofriante agresión había sido alertada por la comisión directiva del Barrio Obrero, ubicado al lado del Anai Mapu. Según narraron en un comunicado que difundió Lila Calderón, una de sus referentes, el hecho ocurrió la noche del último sábado en un descampado de ese sector, cuando la joven regresaba caminando hacia su domicilio luego de cumplir su jornada laboral.

Al pasar por un baldío situado entre las calles Naciones Unidas y Juan Bautista Alberdi, a metros del sector conocido como Actia, un desconocido se le abalanzó “con claras intenciones de violarla”. El ataque fue violento, porque el delincuente la golpeó salvajemente en distintas partes del cuerpo.

Desesperada, la chica pidió ayuda a los gritos, y afortunadamente vecinos que la escucharon salieron en su auxilio, lo que hizo que el agresor escapara. Luego alertaron a la policía, y se puso en marcha el protocolo para asistirla. Destacaron que tuvieron que trasladarla al hospital, donde fue atendida de las lesiones. Luego le dieron el alta, agregó Calderón.

El incidente generó una fuerte repercusión en el sector barrial y reavivó el reclamo por mayor seguridad en la vía pública. “Esto desnuda claramente lo expuestas que estamos. Hace mucho tiempo que se viene exigiendo la limpieza de los descampados linderos al barrio Obrero. Esta vez pasó en el sector de Acttya, entre Naciones Unidas y Alberdi”, expresaron.

Además, la dirigente lanzó una convocatoria para movilizarse en busca de respuestas. “Llegó el momento de reactivar nuestra propia seguridad, ya que a nadie le importa lo que nos suceda. Llamo a organizarnos en los barrios. Esto no puede volver a pasar. Necesitamos poder transitar sin sentir miedo a ser acosadas o violadas”, expresó.

Narcotráfico y criminalidad

El comunicado de la dirigencia barrial advierte que se conjugan factores sociales que atentan contra la seguridad pública. "La creciente desprotección institucional frente al narcotráfico y la criminalidad, debilita el tejido social y naturaliza la impunidad en la vida cotidiana de nuestros barrios", resaltaron.

Subrayaron que "Cuando el Estado retrocede en sus funciones esenciales de seguridad, justicia y contención social, los territorios quedan expuestos al control de redes delictivas. Esto altera profundamente la convivencia y las dinámicas comunitarias".

"La falta de políticas públicas integrales de prevención, infraestructura urbana y la falta de oportunidades debilita los lazos sociales", agregaron.