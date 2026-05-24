Con fondos petroleros, una localidad del Alto Valle comenzó a construir un nuevo hospital desde cero

La obra se financia con recursos del acuerdo petrolero y sumará guardia 24 horas, consultorios y nuevos servicios médicos.

El establecimiento será financiado con fondos provenientes del bono VMOS

Los recursos obtenidos por Río Negro a partir del acuerdo petrolero impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck ya comenzaron a convertirse en infraestructura concreta . En Barda del Medio arrancó la construcción del nuevo hospital local , una obra esperada desde hace años por los vecinos de la región.

El establecimiento será financiado con fondos provenientes del bono VMOS y apunta a mejorar la atención sanitaria tanto en Barda del Medio como en Contralmirante Cordero.

El gobernador recorrió el inicio de los trabajos y destacó el impacto que tendrá la obra en la comunidad.

“En este lugar se está construyendo el nuevo hospital desde cero. Lo importante es brindar salud de calidad para todos los rionegrinos, no importa el lugar donde estén. Hoy estamos haciendo historia, construyendo el hospital que los vecinos se merecen”, afirmó Weretilneck.

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Cómo será el nuevo hospital

El edificio contará con accesos diferenciados para guardia y emergencias, hospital de día y consultorios ambulatorios. El objetivo es ordenar la circulación interna y agilizar la atención médica.

Además, tendrá guardia activa las 24 horas, con sectores de admisión, triage, shockroom, rayos, observación y enfermería.

También se incorporarán consultorios externos para odontología, ginecología y otras especialidades, además de vacunatorio, farmacia y área de extracciones.

Más infraestructura y mejores servicios

El proyecto incluye sectores administrativos, espacios para el personal de salud, estacionamientos, guardado de ambulancias, mantenimiento de equipos y obras exteriores para mejorar la accesibilidad.

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Desde el Gobierno provincial remarcaron que la obra forma parte de una política orientada a fortalecer la infraestructura sanitaria en distintos puntos de Río Negro, utilizando recursos de la nueva etapa energética para financiar servicios esenciales.

Quiénes participaron de la recorrida

Durante la visita a la obra, Weretilneck estuvo acompañado por el intendente Horacio Zúñiga; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López; y otras autoridades provinciales y locales.

Más obras para Barda del Medio

Esta semana, el Gobierno de Río Negro licitó la finalización del Polideportivo de Barda del Medio, una obra considerada fundamental para la localidad y esperada desde hace años por vecinos y vecinas.

El nuevo espacio estará destinado a actividades deportivas, recreativas y sociales, con el objetivo de brindar un lugar moderno y seguro para niños, jóvenes y adultos.

Millonaria inversión provincial

Para completar la obra, la Provincia fijó un presupuesto oficial de más de $1.637 millones y estableció un plazo de ejecución de 270 días corridos desde el inicio de los trabajos.

Desde el Gobierno destacaron que ya se ejecutó una primera etapa con una inversión superior a los $1.321 millones, destinada a la construcción de la estructura principal del edificio.

Qué falta para terminar el polideportivo

La nueva etapa abarcará una superficie total de 1.755 metros cuadrados sobre el predio ubicado en las calles Ingeniero Decio Severini y Río Limay.

Las tareas pendientes incluyen instalaciones, terminaciones y obras exteriores necesarias para poner en funcionamiento el gimnasio.

Además, se completarán sectores clave como cocina, despensa, sanitarios públicos, vestuarios para jugadores y árbitros, sala médica y depósitos.

Tribunas y espacio para múltiples actividades

El edificio contará con un amplio espacio central destinado a gimnasio y, en la planta alta, se construirán tribunas para el público.

La idea es que el polideportivo pueda albergar distintas disciplinas deportivas y también actividades recreativas y comunitarias para toda la región.

Una obra que apunta al crecimiento local

Con la terminación del polideportivo, Barda del Medio sumará una infraestructura clave para acompañar el crecimiento de la localidad y fortalecer los espacios de encuentro comunitario.

La licitación marcará un nuevo paso para concretar uno de los proyectos más importantes para la vida social y deportiva de la comunidad.