Aniversario de Bariloche: Alberto Weretilneck anunció obras clave para la ciudad

La ciudad más poblada de la provincia festejó su aniversario número 124 con un desfile de instituciones locales.

En el marco de un emotivo festejo por el aniversario de San Carlos de Bariloche , el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , encabezó el acto central junto al intendente Walter Cortés . Tras recorrer la emblemática calle Mitre, el mandatario destacó el excelente vínculo político con el municipio y realizó importantes anuncios en materia de salud, infraestructura y conectividad vial .

Weretilneck subrayó la fuerte sintonía con la gestión local, calificando la relación actual como "el mejor momento en entendimiento" entre la Provincia y el Municipio . Como ejemplo de esta sinergia, mencionó la obra del puente Wiederhold , un proyecto estratégico financiado con fondos de ambas jurisdicciones.

Por su parte, el intendente Cortés calificó la jornada como "muy emotiva", resaltando que la masiva participación de los vecinos, pese al clima, refleja un profundo sentido de pertenencia . "Es necesario mantener una relación de trabajo más allá de las diferencias políticas", afirmó el jefe comunal.

Infraestructura y Salud: El plan de obras para Bariloche

Durante su discurso, el gobernador repasó los proyectos que buscan transformar la calidad de vida en la zona andina. Entre los puntos más destacados se encuentran:

Plan Director de Aguas: Una obra vital que beneficiará a más de 30 barrios del Alto .

Transporte y Educación: Avances en la nueva terminal de ómnibus y la construcción de la primera ESRN del oeste .

Conectividad Aérea: El mandatario confirmó que el pasado viernes se abrieron los sobres para la repavimentación del acceso al Aeropuerto Teniente Luis Candelaria.

aniversario bariloche Bariloche celebró su aniversario 124. Gentileza: El Seis.

En cuanto al sistema sanitario, Weretilneck anunció la inauguración de los pisos segundo y tercero del Hospital Zonal, acompañada por la incorporación de 28 enfermeros, personal administrativo y choferes para el Siarme.

"Estamos en la compra de equipamiento, que es lo que necesitan el segundo y tercer piso", detalló el gobernador.

Sin embargo, reconoció la dificultad para conseguir especialistas como cardiólogos, pediatras y obstetras, un problema que afecta a toda la Patagonia. Al respecto, fue categórico: "Todos los directores del hospital saben que no tienen límites para la incorporación de médicos y profesionales".

La postura ante Nación: "Rutas con condiciones"

Uno de los temas más candentes fue el posible traspaso de las rutas nacionales a la órbita provincial. Weretilneck fue tajante al asegurar que Río Negro no aceptará una transferencia "a ciegas".

"La transferencia con condiciones claras de corto, mediano y largo plazo, sí; la transferencia sin saber a qué nos atenemos, no", sentenció el mandatario.

aniversario bariloche (1) Bariloche celebró su aniversario 124. Gentileza: El Seis.

La provincia presentará la próxima semana sus condiciones ante Vialidad Nacional para las rutas 22 y 151. Una vez resuelto el esquema en el Valle, se avanzará con la Ruta 23 y la Ruta 40 Sur, evaluando esquemas de financiamiento que podrían incluir peajes o fondos mixtos.

Un desfile con identidad local

El evento contó con la participación de más de cien instituciones. Uno de los momentos más aplaudidos fue protagonizado por los alumnos de cuarto grado del colegio San Esteban, quienes realizaron la jura de la bandera e interpretaron el Himno Nacional en lengua de señas, brindando un marco de inclusión y emoción al cierre del acto oficial.