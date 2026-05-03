Desembarca "Cerca": trámites, salud y servicios gratis en un solo lugar y en un mismo día

El 9 de mayo habrá atención integral con DNI, salud, asesoramiento y capacitaciones gratuitas en una jornada abierta a toda la comunidad.

La jornada se realizará el próximo 9 de mayo, de 10 a 16 horas. Foto: Gentileza.

El Gobierno Provincial llevará el programa “Cerca” a la ciudad de Catriel con el objetivo de acercar el Estado a los vecinos y facilitar la realización de trámites de forma rápida y directa .

La jornada se realizará el próximo 9 de mayo , de 10 a 16 , en el CET 21 (Juan Benigar y Rosario), donde distintas áreas brindarán atención integral en un mismo espacio.

Durante el operativo, los vecinos podrán realizar gestiones de DNI, consultas vinculadas al IPPV y la Ley Pierri, además de recibir asesoramiento para adultos mayores .

También habrá controles de salud, vacunación, testeos y acciones de prevención, junto con información sobre salud sexual.

Capacitaciones y actividades para la comunidad

El programa incluirá cursos de RCP y primeros auxilios a cargo del SIARME, con certificación oficial del IPAP. Además, se dictarán capacitaciones para técnicos de fútbol barrial y se desarrollarán actividades culturales.

Programas sociales y acompañamiento

Personal especializado brindará asesoramiento sobre programas sociales destinados a personas mayores y personas con discapacidad.

Asimismo, se atenderán situaciones vinculadas al Sistema de Abordaje Territorial por violencia de género y diversidad.

Un Estado más cerca de la gente

En la jornada también participarán el Mercado Artesanal Rionegrino, la Agencia de Desarrollo Económico, el Servicio de Empleo Rionegrino y Aguas Rionegrinas.

La iniciativa busca facilitar la vida de los rionegrinos con un Estado presente, accesible y cercano a cada comunidad.