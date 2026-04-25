AutoVac, un éxito: Así fue la novedosa campaña de vacunación de Río Negro y Neuquén en el puente carretero

Estiman que solo del lado cipoleño se aplicaron 700 dosis sin bajarse del auto. Fue tal la demanda, que superó las expectativas.

Rápido y dinámico. Largas filas de autos en el Puente Carretero donde hubo vacunación masiva.

En una acción conjunta sin precedentes, Río Negro y Neuquén instalaron este sábado el AutoVac un dispositivo de vacunación en el Puente Carretero que conecta Cipolletti con la capital neuquina , diseñado para que la comunidad acceda a sus dosis de vacunas sin bajarse del vehículo, de forma ágil, segura y gratuita.

Y la innovación fue todo un éxito, ya que se estima que solo del lado rionegrino se vacunaron 300 personas y se aplicaron 700 dosis (cada paciente podía colocarse más de una). En una clara demostración del gran suceso que tuvo la convocatoria, se colocaron " más dosis" de la que preveíamos", contó Elvio Saizar , vocero de Salud de Río Negro a LMC .

Con el lema de la OPS “Tu decisión marca la diferencia” , el Ministerio de Salud de Río Negro , en coordinación con su par de Neuquén y el acompañamiento estratégico de la Municipalidad de Cipolletti , realizaron el AutoVac.

De esta manera, la Municipalidad de Cipolletti garantizó el soporte logístico para esta iniciativa que marcó el inicio de la Semana de la Vacunación en las Américas.

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El puesto principal funcionó en la zona del ex peaje del Puente Carretero que une Cipolletti con Neuquén, específicamente sobre la mano que ingresa a la provincia de Río Negro.

Saizar destacó que la iniciativa no afectó para nada al tránsito. "Hicieron una cola paralela al tránsito, una fila de vehículos para no obstaculizar el tránsito. Fue en la zona del viejo peaje que es ancha y permitió realizarlo sin complicaciones".

AutoVac Cipolletti (3)

¿Cómo funcionó el AutoVac?

Bajo la consigna “Pará. Vacunate y seguí”, el circuito estuvo organizado en tres pasos clave para optimizar el tiempo del vecino:

Puesto 1: Consulta sobre el Calendario Nacional de Vacunación.

Puesto 2: Verificación de dosis faltantes en el sistema y registro.

Puesto 3: Aplicación de la vacuna sin necesidad de descender del rodado.

AutoVac Cipolletti

Los equipos de salud dispusieron de vacunas antigripal (para adultos), neumococo, hepatitis B y doble adultos, destinadas a personas adultas, mayores, embarazadas y adolescentes a partir de los 11 años.

Cooperación local y logística

Para garantizar el éxito de la jornada, la Municipalidad de Cipolletti desempeñó un rol fundamental colaborando activamente en toda la logística del operativo. Su participación permitió el ordenamiento del tránsito y la disposición de infraestructura necesaria para que el circuito sea fluido, asegurando que el acto de vacunarse sea una experiencia rápida para las familias que transitan entre ambas provincias.

AutoVac Cipolletti (2)

El lanzamiento del AutoVac es el puntapié inicial de una estrategia mayor: durante toda la semana, los 36 hospitales públicos de Río Negro y sus respectivos centros de salud realizarán acciones locales intensivas. El objetivo es que cada rincón de la provincia se sume a la 24° Semana de la Vacunación en las Américas (SVA), una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que busca cerrar brechas de inmunidad y proteger a todas las generaciones.

La inmunización: un derecho y una decisión

La estrategia de este año, alineada con la OPS, subraya que la vacunación es un acto de responsabilidad colectiva. Argentina cuenta con uno de los calendarios más completos de la región, y estas acciones territoriales buscan derribar barreras de acceso. Como señala la campaña regional, las vacunas han salvado millones de vidas durante décadas y son la herramienta más segura para prevenir brotes de enfermedades que se creían controladas.

AutoVac Cipolletti (1)

Se recuerda a la población que, además de este evento especial, todos los centros de salud de la provincia mantienen la atención habitual para completar esquemas de todas las edades.

Dónde funcionó el sistema en Neuquén

El despliegue del AutoVac también tuvo puestos en el Puente Carretero Neuquén - Cipolletti (zona de ex peaje), el ex peaje de Neuquén - Centenario y el vacunatorio de CALF, que estuvo ubicado sobre Avenida Mosconi, en el acceso al aeropuerto.

Además, durante la semana la propuesta se extenderá a otros puntos del interior provincial de Neuquén, entre ellos Piedra del Águila, Zapala, Las Lajas y Cutral Co, donde se replicará el mismo esquema.

En todos los casos, la lógica será interceptar el flujo de personas en tránsito y ofrecer una respuesta sanitaria inmediata.