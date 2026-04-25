El tiempo en Cipolletti: fin de semana con nubes, frío y viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla por vientos, lo que complicará las actividades al aire libre.

La ciudad de Cipolletti tendrá un fin de semana fresco con temperaturas mínimas que llegarán al piso de los 7 grados, con cielos despejados y la presencia de viento con ráfagas que superarán los 50 km/hora. El domingo será un día soleado con temperaturas que superarán los 13 grados y el viento de suroeste soplará con una velocidad de hasta 38 km/hora.

El sábado estará marcado por el ingreso de aire frío que condicionará la temperatura a 7 grados con viento del sudoeste con ráfagas de entre 8 y 14 km/h. Durante la mañana subirá a 10 grados , manteniéndose el cielo soleado y con la circulación de aire moderada. El mediodía llegará con un ascenso térmico que colocará al termómetro por encima de los 12º. En ese período comenzará a sentirse la presencia del viento del sudoeste , con ráfagas que podrían ubicarse entre 25 y 33 km/hora.

Pasado el mediodía, el termómetro registrará 14º pasadas las 13 horas y el momento de mayor calor de la jornada será a las 17 horas con 17 grados y el cielo despejado. El viento rotará hacia el oeste y mantendrá la velocidad sostenida de entre 35 y 38 km/hora.

Una vez llegada la noche, la temperatura bajará progresivamente hasta colocarse en los 14º con cielo parcialmente nublado y el leve incremento del viento del sudoeste. Cerca de las 20 horas será el horario con las ráfagas más fuertes del día, con picos de hasta 54 km/hora.

Viento .jpg Cerca de las 20 horas será el horario con las ráfagas más fuertes del día, con picos de hasta 54 km/hora.

¿Cómo estará el viento el domingo 26?

El domingo llegará como un día fresco, con cielo mayormente despejado y el termómetro marcará los 7º a primera hora de la mañana y tendrá un ascenso hasta los 14º durante el resto de la jornada. El dato principal será la presencia de viento del sudoeste con ráfagas intensas que podrían alcanzar los 47 km/h en las primeras horas.

A media mañana se mantendrán las condiciones soleadas y el viento comenzará a soplar con fuerza entre 24 y 47 km/hora. Pasado el mediodía, el termómetro llegará a los 13 grados con cielos despejados y el viento sostenido cercano a los 45 km/h.

viento cipolletti.jpg El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla por vientos.

La tarde del domingo registrará temperaturas máximas cercanas a los 17º pero comenzará un descenso marcado del clima. Cerca de las 21 horas se anticipan 9º con la presencia de algunas nubes y menor intensidad del viento, ya que el viento del sudoeste bajará a ráfagas con 18 km/ hora. De esta manera, el cierre del fin de semana anticipa una noche fresca, despejada y con vientos moderados.

Alerta amarilla por vientos

Los habitantes de Cipolletti y el Alto Valle deberán preparar tanto los abrigos pesados como las precauciones ante el viento para este fin de semana. De acuerdo con los últimos informes emitidos por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan días con inestabilidad climática, el ingreso de aire frío y viento: hay alerta amarilla.

El viernes mostró un cambio notorio en las condiciones climáticas en el Alto Valle. Amaneció nublado y frío y así se mantendrá. Por la tarde habrá inestabilidad y posibles lluvias aisladas, mientras que durante la noche la temperatura será de apenas 2 grados centígrados.

VIENTO cipo El pronóstico anticipó la llegada de lluvias en la región.

El sábado 25 de abril se perfila como la jornada más compleja en términos de circulación atmosférica. La AIC advierte sobre la presencia de períodos de viento moderado con ráfagas fuertes que podrían superar los 60 kilómetros por hora en la zona urbana y áreas rurales circundantes.

Aunque el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que el sol asome con una temperatura máxima estimada en los 18°C, la sensación térmica se verá condicionada por el viento persistente proveniente del sudoeste.

Alerta amarilla por viento

El pronóstico de la AIC coincide con la alerta amarilla emitida por el SMN, que sugiere precaución ante posibles desprendimientos de ramas o dificultades en el tránsito por ráfagas laterales.

La alerta amarilla contempla al Alto Valle y los siguientes departamentos o regiones: Meseta de Pilcaniyeu, Meseta de Ñorquinco, Nueve de Julio, El Cuy, 25 de Mayo, Conesa Meseta de Adolfo Alsina, Meseta de San Antonio y Valcheta.

Según el reporte del SMN, una alerta amarilla anticipa que el área será afectada por vientos del sector oeste y sudoeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas localmente.