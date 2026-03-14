Fin de semana con alertas por lluvia y viento: Qué pasará en Cipolletti

El Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta naranja y amarilla en distintas partes de la provincia. Las zonas afectadas.

El pronóstico anticipó la llegada de lluvias en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por lluvias intensas y otra amarilla por vientos fuertes que afectará a gran parte de la provincia de Río Negro durante el inicio del fin de semana. El fenómeno, vinculado al ingreso de un sistema frontal desde el Pacífico, generará inestabilidad, precipitaciones persistentes y ráfagas intensas. En Cipolletti , anticipa la presencia de nubes y temperaturas medias durante todo el sábado y , mientras que el domingo contará con la llegada de lluvias que pueden registrarse el domingo .

El pronóstico del tiempo anticipa un fin de semana con condiciones cambiantes en Cipolletti . Mientras que el sábado estará marcado por nubosidad variable y temperaturas agradables, el domingo llegará con inestabilidad y lluvias que podrían registrarse durante gran parte de la jornada, con mayor intensidad hacia la noche.

Durante el sábado, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 16 grados en horas de la mañana. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar alrededor de 21 grados al mediodía, con viento leve a moderado del sector sur y suroeste.

El tiempo estará fresco en la noche del sábado

Por la tarde del sábado se espera un aumento de la temperatura que podría alcanzar los 25 grados cerca de las 17. Sin embargo, la nubosidad seguirá presente y hacia la noche el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con registros cercanos a los 23 grados y viento proveniente del norte.

AS-Cipolletti-2024-12-25-Navidad en I. Jordan (19).JPG Últimos días para disfrutar del río Negro a orillas de la Isla Jordán. Antonio Spagnuolo

Hacia la medianoche, las condiciones comenzarán a cambiar progresivamente. El cielo continuará cubierto y la temperatura descenderá a unos 21 grados, anticipando la inestabilidad que se hará más evidente durante la madrugada del domingo.

De acuerdo al pronóstico, las primeras precipitaciones podrían registrarse cerca de las 2 de la madrugada del domingo, con lluvias débiles y una probabilidad cercana al 30%. Para ese momento se esperan temperaturas cercanas de los 20 grados y vientos del oeste con ráfagas moderadas.

lluvia cipo El pronóstico anticipó la llegada de lluvias en la región el domingo.

Domingo con lluvias

Durante la mañana del domingo el cielo se mantendrá cubierto y podrían repetirse episodios de lluvias débiles. Hacia las 11, la probabilidad de precipitaciones aumentará hasta el 40%, con temperaturas cercanas a los 18 grados y viento del oeste.

La inestabilidad se intensificaría hacia la tarde. Entre las 14 y las 17 se esperan lluvias débiles pero más persistentes, con probabilidades que oscilarán entre el 60% y el 70%, acompañadas por viento del oeste y suroeste que podría registrar ráfagas más fuertes.

ECP LLUVIA (4).jpg El pronóstico del tiempo anunció la llegada de lluvias débiles para el domingo. Estefania Petrella

Finalmente, para la noche del domingo se prevé el período de mayor intensidad de precipitaciones. Las probabilidades de lluvia podrían alcanzar el 80%, con registros moderados cerca de las 20 y temperaturas que descenderán hasta los 16 grados, manteniendo el cielo cubierto y condiciones inestables en la región.