Alerta amarilla por tormentas: a qué hora llegará la lluvia a Cipolletti

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo en distintas zonas del país. Conocé las provincias afectadas.

La lluvia sería protagonista del feriado en Cipolletti.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla por tormentas en amplias zonas del país ante la llegada de un sistema de inestabilidad que podría provocar lluvias intensas, ráfagas fuertes, caída de granizo y actividad eléctrica significativa .

El fenómeno afectará principalmente a regiones del norte, centro y oeste de la Argentina , con eventos que podrían desarrollarse de forma aislada o generalizada y, en algunos casos, ser localmente fuertes.

De acuerdo al último parte oficial, las áreas alcanzadas incluyen sectores de: Jujuy, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Lluvia Francisco Sánchez V.

En estas provincias se prevén acumulados de lluvia de entre 15 y 50 milímetros, aunque en puntos específicos podrían superarse esos valores en cortos períodos de tiempo.

El pronóstico para Cipolletti y el Alto Valle

Para este lunes, se espera una máxima de 36°C en Cipolletti, con la aparición de posibles tormentas. Con respecto al viento, las ráfagas podrían alcanzar los 56km/h durante el día. Mientras que para la noche, la temperatura disminuiría a 12°C y el cielo estará parcialmente nublado.

Ya para el martes se espera un clima inestable, con una máxima de 34°C y mayor presencia de viento, con ráfagas de hasta 58km/h, mientras que durante la noche estará parcialmente nublado y volverá a disminuir el calor, con una mínima de 10°C.

image

Qué fenómenos pueden registrarse

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones temporales en actividades cotidianas.

Entre los principales riesgos se destacan: Lluvias intensas en lapsos breves, ráfagas que podrían provocar caída de ramas y voladura de objetos, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo; y anegamientos urbanos y complicaciones en rutas

Las ráfagas podrían generar cortes de energía eléctrica y dificultades en caminos rurales o calles con drenaje insuficiente.

¿Hasta cuándo seguirá la inestabilidad?

El escenario podría mantenerse durante la jornada y extenderse en las próximas horas, con mejoras temporarias pero posibles reactivaciones de las tormentas.

La evolución dependerá del avance de frentes fríos y su interacción con masas de aire cálido y húmedo, una combinación típica que favorece tormentas de variada intensidad en gran parte del país.

Las autoridades advierten que el mapa de alertas puede actualizarse según cómo evolucione el sistema.

Recomendaciones clave para evitar riesgos

Ante este panorama, el SMN recomienda: