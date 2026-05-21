Alerta por envío de correos falsos en nombre de la Justicia: aconsejan qué hacer para no caer en la trampa

Es una maniobra delictiva para roban datos y acceder a las cuentas de dinero y vaciarlas. En la última semana se registraron varios casos en el Alto Valle.

Desde el Poder Judicial advirtió por la circulación de correos electrónicos falsos que se envían a su nombre.

El Poder Judicial de Río Negro puso en alerta a la población por el despliegue de una maniobra ilegal conocida como “ phishing ”, en la que se lo invoca con el fin de robar datos y acceder a cuentas bancarias y plataformas financieras por medios electrónicos .

Por ese motivo difundieron una serie de recomendaciones para evitar caer en la trampa. En primer lugar, recomiendan prestar especial atención a correos electrónicos vinculados a situaciones judiciales para detectar su procedencia, y que en caso de recibir mensajes de direcciones dudosas , no brindar información, no hacer clic en links ni descargar archivos .

Un hombre de Sierra Grande es juzgado en Viedma por el abuso sexual de una adolescente a quien albergaba en su casa a través de un programa solidario estatal.

Advirtieron que durante esta semana se recibieron “un gran número de consultas de personas de diferentes localidades del Alto Valle respecto de la procedencia de un correo electrónico que decía ser de un supuesto juzgado federal de familia, a través del cual brindaban una serie de información falsa respecto de una causa judicial”.

Un expediente que parece real, pero es trucho

En el escrito enviado se pueden advertir datos de un expediente del fuero de familia junto con un número de legajo y un link para descargar documentación.

Pero la dirección desde la cual envían el correo tiene una terminación que “no se corresponde con ninguna cuenta oficial utilizada en la provincia de Río Negro”, aclararon.

Desde el Poder Judicial se resaltó que las vías de notificación oficial son a través de oficiales de justicia para el caso de las notificaciones en papel, notificaciones telefónicas por WhatsApp en un reclamo ya iniciado –por ejemplo, de mediación o de la defensoría pública–, o domicilio real electrónico para quienes hicieron ese trámite de adhesión.

¿Qué es el phishing?

Se trata de una modalidad a través de la cual se hacen pasar por entidades legítimas como bancos, empresas de servicios o instituciones para robar información confidencial como contraseñas, números de tarjetas de crédito o datos personales.

El objetivo es que las víctimas hagan clic en un enlace que redirige al usuario a una página web falsa donde, al ingresar sus credenciales, sustraen datos personales.

Consejos útiles para evitar el robo de datos

1- Verificar el remitente: Comprueba la dirección de correo completa, no solo el nombre mostrado. Revisa si hay errores ortográficos o enlaces que simulan ser de sitios oficiales.

2- No ingresar a enlaces: Si necesitas acceder a un banco o servicio de alguna institución del Estado, escribe la URL directamente en el navegador o utiliza marcadores guardados, en lugar de hacer clic en correos o mensajes.

3- Desconfía de la urgencia o de premios: Las estafas suelen usar la presión (amenazas de cierre de cuenta) o regalos inesperados para que actúes rápido sin pensar.

4- Refuerza tus credenciales: Utiliza un gestor de contraseñas y activa el doble factor de autenticación en todas tus cuentas.