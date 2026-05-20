Provincia LMCipolletti auto Impactante: perdió el control del auto y cayó a un canal frente a un motel

La conductora transitaba por la Ruta N°65 cuando intentó esquivar a otro vehículo y terminó adentro de la acequia. La mujer pudo salir por sus propios medios y no sufrió heridas de gravedad. + Agregar LMCipolletti.com en







La conductora perdió el control del vehículo cuando esquivó un auto.

Un impactante vuelco se registró este miércoles sobre la Ruta N°65 cuando un automóvil perdió el control del vehículo y terminó en el interior de un canal de riego, justo al frente de un motel alojamiento, a solo kilómetros de la entrada de Allen. El incidente de tránsito sucedió minutos después de las 18.00 cuando un vehículo Nissan Versa intentó esquivar a otro vehículo que se cruzó en el camino sobre la Ruta Chica. La maniobra derivó en un volantazo y el rodado cayó al canal de riego, frente al Motel Cucu.

De acuerdo con las primeras versiones, la mujer perdió el control del rodado tras realizar una maniobra brusca para evitar un choque frontal. Al parecer, un vehículo no identificado se cruzó de carril y eso provocó la maniobra brusca de la conductora, el auto salió de la calzada y se incrustó dentro del canal lindero a la ruta.

motel cucu La mujer evitó un choque frontal pero terminó en la acequia.

Pese a la gravedad del impacto, la conductora logró salir por sus propios medios del vehículo y según trascendió, no sufrió heridas de gravedad. Las circunstancias del hecho todavía intentan establecerse, mientras se busca identificar al otro vehículo involucrado para realizar el intercambio de datos del seguro, fundamentalmente para retirar el rodado de la acequia. motelll La mujer pudo salir por sus propios medios del vehículo y no sufrió heridas de gravedad.