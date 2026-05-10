Volvió a caer el Peter Lanzani de Cipolletti, esta vez por robar una bicicleta

Es el joven de Cipolletti que fue noticia nacional al ser atrapado dentro de un auto, al que había entrado a robar. Ahora fue condenado por una bici y volvió a prisión.

Así como en la película protagonizada por Peter Lanzani, un ladrón de Cipolletti quedó encerrado dentro de un auto y fue preso.

Un joven de Cipolletti que cuenta con un extenso prontuario delictivo y meses atrás alcanzó trascendencia nacional al ser atrapado dentro de un auto al que había entrado a robar -como en la película 4x4 protagonizada por Peter Lanzani - volvió a caer, esta vez por apropiarse de una bicicleta .

El hecho se produjo el 6 de marzo último, alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando Kevin Andrés Valdebenito , de 23 años de edad, forzó el portón de una vivienda del barrio Don Bosco y se llevó el rodado que se encontraba en el patio .

La dueña , a quien momentos antes el ladrón le había pedido cigarrillos, advirtió la maniobra y salió a buscarlo en su vehículo. El rastrillaje dio resultados inmediatos al reconocer su bici en la que trasladaban dos sujetos , por lo que alertó a policías que encontró en el sector, quienes detuvieron a Valdebenito con el rodado en su poder cerca de las 1200 Viviendas .

Esposado 1.jpg El ladrón fue detenido en Las Grutas. Como ya había sido imputado por otro hecho le aplicaron la Ley de Reiterancia, que frena la "puerta giratoria". Archivo

El sospechoso fue imputado por el delito de “hurto simple” y en una audiencia realizada semanas atrás la fiscalía representada por Rocío Guiñazú Alanis y defensora Oficial Silvana Ayenao le comunicaron al juez Marcelo Gómez que habían consensuado cerrar la causa en un juicio abreviado, que requería la confesión del acusado.

La propuesta establecía imponerle una pena de 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo, debido a los antecedentes que posee el joven, a lo que sumaron la declaración de reincidencia por 4ta. vez.

Las pruebas reunidas en la investigación eran contundentes. Contaba con la denuncia de la damnificada, quien relató como sucedieron los hechos, además de haber reconocido la bicicleta que el ladrón le había robado, versión que fue ratificada en una entrevista realizada en la Fiscalía. A esos indicios le sumaron el acta del procedimiento efectuada por personal de la Comisaría 24 y del Gabinete de Criminalística, que hicieron las pericias.

De nuevo a prisión

El acuerdo fue aceptado por la dueña de la bici, lo mismo que Valdebenito, con lo que quedó asentado que asumía su responsabilidad en los hechos.

El juez Gómez aceptó la propuesta y dictó el fallo con el monto del castigo presentado por las partes. Destacó que la prueba reunida, en particular el testimonio de la víctima, los empleados policiales y las actuaciones del Gabinete de Criminalística, corroboraban su culpabilidad, además del reconocimiento del mismo imputado.

En el fallo, dictado a fines de marzo último, el magistrado ordenó dejar a Valdebenito a disposición del Servicio Penitenciario provincial para que defina donde cumpliría la sentencia. También le impuso el pago de las costas del proceso judicial.

Como en 4x4

Valdebenito alcanzó una triste fama a nivel nacional cuando LMCipolletti informó en septiembre de 2025 había sido apresado luego de que intentara robar el estéreo de un auto. Lo llamativo del caso fue que la policía lo atrapó dentro del vehículo, donde lo había encerrado el dueño del rodado junto a un familiar.

El episodio, que se produjo también en esta ciudad, recordó las fuertes escenas incluidas en la película 4x4, inspirada a su vez en un hecho real ocurrido en Córdoba.

El joven ladrón fue a juicio en agosto siguiente, confesó también y fue condenado a tres meses de prisión e cumplimiento efectivo, porque ya tenía antecedentes computables.

En octubre de 2024 le habían dado seis meses y diez días de prisión efectiva por un hecho de “hurto simple y violación de domicilio”. Antes, en marzo de 2023, había estado seis meses tras las rejas por “hurto calificado”, aunque le habían unificado otra causa de 2021 (no se precisó el motivo) y le totalizaron siete meses de prisión efectiva.