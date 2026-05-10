Salió a un bar y no volvió: intensa búsqueda de una joven de 26 años en el Alto Valle

La vieron por última vez de madrugada en un bar de Roca. La Policía activó un operativo y pide ayuda urgente para encontrarla.

Danitza Edith Rivera Wistuba, una joven de 26 años, de nacionalidad chilena, desapareció en General Roca. Foto: Gentileza.

La Policía de Río Negro lanzó un pedido de colaboración para dar con el paradero de Danitza Edith Rivera Wistuba , una joven de 26 años , de nacionalidad chilena , cuya desaparición genera creciente preocupación en General Roca .

Según informaron fuentes oficiales, la joven fue vista por última vez durante la madrugada del domingo en un bar ubicado sobre Avenida Roca al 1300 . Desde entonces, no se tienen novedades sobre su paradero.

Danitza tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros y pesa unos 57 kilos. Es de tez blanca, tiene cabello castaño claro largo y ojos verdes. Como seña particular, posee una cicatriz en el brazo derecho .

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean azul (tipo chupín), un saco negro con dos botones y llevaba una cartera violeta.

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Un dato clave: la última vez que la vieron

El último registro de la joven la ubica en un local nocturno durante la madrugada del domingo. Ese dato es central para los investigadores, que intentan reconstruir sus movimientos en las horas previas a su desaparición.

Cómo aportar información

Desde la fuerza policial solicitaron a cualquier persona que pueda aportar datos que se comunique de inmediato con la Comisaría 3° de General Roca, al 911 o con la unidad policial más cercana.

La información, por mínima que parezca, puede ser clave para encontrarla.