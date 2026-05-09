Por qué el "Caso Bariloche" reapareció en la nueva tanda de archivos "OVNI" del Pentágono y revive el misterio

Un informe técnico resguardado por la NASA detalla los 17 minutos de persecución que sufrió un Boeing de Aerolíneas Argentinas en 1995. Qué advirtieron los analistas...

La reciente apertura de los archivos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) en los Estados Unidos devolvió a la escena global un episodio ocurrido en la Patagonia argentina hace tres décadas.

Entre los documentos en formato PDF que el Pentágono acaba de liberar, figura un reporte del comité francés Cometa que pone el foco en la experiencia del piloto Jorge Polanco . El texto describe con precisión técnica cómo un objeto luminoso acompañó el descenso del vuelo AR 674 el 31 de julio de 1995, en un incidente que hoy es estudiado por organismos de defensa internacional.

El informe, titulado "Ovnis y defensa: ¿para qué debemos prepararnos?" , reconstruye los momentos de tensión cuando la aeronave se encontraba a 140 kilómetros de San Carlos de Bariloche .

En ese instante, un corte de energía total sumió a la ciudad en la oscuridad, lo que obligó al piloto a mantenerse a la espera. Según el documento, al reiniciar la aproximación final, apareció a la derecha del Boeing un objeto con tres luces -una de ellas roja en el centro- que comenzó a volar en paralelo a la nave comercial.

caso bariloche

La importancia de este caso para las agencias internacionales radica en la simultaneidad de los eventos. El reporte destaca que mientras el objeto realizaba maniobras, las luces de la pista y de la rampa de aproximación volvieron a fallar sistemáticamente.

“El fenómeno duró varios minutos; hubo diferentes trayectorias, algunas cercanas al avión, y se observaron fenómenos electromagnéticos directamente relacionados con la presencia del objeto”, enumera el estudio que ahora forma parte del acervo público del Pentágono.

Jorge Polanco, quien contaba con 18 años de experiencia en la aerolínea de bandera al momento del hecho, tuvo que realizar una maniobra de escape crítica ante la proximidad de la extraña estructura.

Embed - El caso Polanco, avistamiento en Bariloche - LOS EXPEDIENTES SECRETOS CON JAIME MAUSSAN

El piloto recordó años después que debió volver a subir a 10.000 pies de altura, una acción arriesgada debido a la cercanía con la Cordillera de los Andes y la presencia de otro avión de Gendarmería en el mismo sector. Aquel ballet aéreo fue presenciado no solo por la tripulación y los pasajeros, sino también por controladores aéreos y habitantes de la ciudad.

El documento desclasificado resalta que el objeto, tras posicionarse frente al avión, ascendió verticalmente y desapareció en dirección a los picos andinos. Lo que hace que el "Caso Bariloche" sea de especial interés para los analistas de Washington es que el avistamiento fue corroborado por múltiples observadores independientes, tanto en el aire como en tierra firme.

Esta validación cruzada es lo que permitió que un reporte de 1999 terminara hoy en la base de datos de transparencia que impulsa la administración de Donald Trump.

El interés por el episodio Ovni argentino creció en Estados Unidos

La publicación de este material se enmarca en el nuevo Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes de Encuentros con FANI, una iniciativa que busca transparentar fotos y videos "nunca antes vistos".

El Departamento de Guerra norteamericano, bajo la conducción de Pete Hegseth, habilitó un sitio web donde los ciudadanos pueden acceder a estas carpetas que antes eran secretas. El interés por el episodio argentino creció rápidamente en los foros tecnológicos de Estados Unidos tras detectarse la mención a Aerolíneas Argentinas en los archivos de la NASA.

Para los investigadores del Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional (Ihedn), el caso Polanco es una prueba de la interacción entre estos fenómenos y las infraestructuras críticas, como los aeropuertos y las redes eléctricas. El hecho de que el objeto pareciera emerger del lago Nahuel Huapi frente a la nave es uno de los detalles más intrigantes que se conservan en las actas desclasificadas. La precisión de los movimientos del FANI, que se detuvo y cambió de dirección ignorando las leyes de la inercia conocidas, es lo que obligó a los expertos a clasificarlo como una amenaza potencial.

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La desclasificación actual es solo el comienzo de un proceso que promete ser continuo, según informaron fuentes gubernamentales en Washington. La decisión de Trump de transparentar la información sobre vida extraterrestre y objetos no identificados puso a los traductores y analistas a revisar expedientes de todo el mundo. El Caso Bariloche, que durante años fue tratado como una anécdota de la prensa local, ostenta ahora un estatus de documento oficial en las oficinas de inteligencia más importantes del mundo.