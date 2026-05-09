Alerta ambiental en Río Negro: impulsan proyecto para frenar la medusa asiática de los espejos de agua

La llegada de la medusa de agua dulce exótica encendió las alarmas. La iniciativa busca fortalecer las medidas de prevención y monitoreo en los lagos patagónicos.

La medusa asiática compite directamente por el alimento con las larvas de peces nativos.

La aparición de la medusa asiática de agua dulce en los lagos patagónicos encendió la alarma ambiental en Río Negro . La llegada de la especie exótica de medusa motivó la presentación de un proyecto de ley ante la Legislatura de Río Negro para establecer políticas públicas para la prevención, monitoreo y control ambiental.

La propuesta legislativa apunta a modificar la Ley Provincial 4801 , creada originalmente para combatir el alga didymo , con el objetivo de ampliar su alcance ante la invasión de la nueva especie que afectan los recursos hídricos.

La iniciativa fue presentada por la legisladora Daniela Agostino , del bloque CC ARI . El proyecto fue presentado ante la detección de ejemplares de la especie Craspedacusta sowerbii que representan una amenaza biológica para la diversidad de los recursos hídricos locales.

Su presentación obedece a la preocupante aparición de estos hidrozoos originarios de China en la Laguna Los Huillines. El fenómeno ya había sido advertido previamente en el Lago Escondido y en El Trébol durante 2023 y 2024. Su aparición aumentó la preocupación por su expansión en los espejos de agua de la región.

medusa Las medusas asiáticas generaron alarma en la región.

Según el texto del proyecto, esta medusa invasora compite directamente por el alimento con las larvas de peces nativos, lo que produce una alteración en el equilibrio natural de los ecosistemas. La presencia de esta especie puede desencadenar un “efecto cascada” con consecuencias nocivas en las poblaciones de peces locales.

rescate medusa El proyecto de ley propone mecanismos de control en las navegaciones y pesca deportiva.

Las duras consecuencias que podrían sufrir los peces

El documento remarca la necesidad de actuar con rapidez para llevar adelante “la protección del patrimonio natural de la Patagonia es responsabilidad indelegable del Estado debiendo garantizar el bienestar de las generaciones futuras”.

La propuesta busca que el control ambiental tenga carácter prioritario frente al avance de especies exóticas.

Medusa La medusa invasiva de Asia que genera preocupación y será monitoreada en la región.

La propuesta legislativa también pone el foco en la actividad humana, especialmente a través de la navegación y la pesca deportiva. Por ese motivo, plantea la implementación de mecanismos de control para el “moco de roca” (alga didymo) e implementar obligatoriamente el protocolo de “Remover, Lavar y Secar” para las embarcaciones, equipos y elementos utilizados en los lagos patagónicos.

Finalmente, la iniciativa establece que las campañas de monitoreo, prevención y desinfección sea financiada con el 5% de los ingresos que percibe la Provincia de Río Negro a través del Fondo Nacional Pesquero (FONAPE).