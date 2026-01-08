Encontraron medusas chinas en lagos de la Patagonia

Su aparición se dio en dos lagos de Río Negro. "Constituye la presencia más austral de esta especie invasora en Argentina", destacaron desde la UNCo.

El hallazgo de la medusa de agua dulce Craspedacusta sowerbii en los lagos de Bariloche marca la historia de la ciencia rionegrina y es un hito para la localidad . Su aparición fue informada por la Universidad Nacional del Comahue , a través de investigadoras del INIBIOMA.

El hecho se dio en los lagos Escondido y El Trébol , en cercanías de la localidad turística rionegrina. Su aparición marca la historia ya que se trata de una especie originaria del río Yangtsé, en China . Craspedacusta sowerbii es un cnidario depredador que ha colonizado sistemas acuáticos en distintas partes del mundo.

Su tamaño promedio de apenas 7 milímetros y su transparencia hacen que pase inadvertida para la mayoría de las personas, lo que dificulta su detección.

Medusa china 2

El estudio que permitió el hallazgo de la medusa china

El estudio fue realizado por Sharon Allen Dohle (Licenciada en Ciencias Biológicas), Mariana Reissig (Doctora en Ciencias Biológicas), Patricia E. García (Doctora en Ciencias Biológicas) y María del Carmen Diéguez (Doctora en Ciencias Biológicas). En su investigación detallaron que cuentan con registros precisos de esta especie, lo que resulta fundamental para evaluar su expansión y el posible impacto sobre las comunidades acuáticas nativas.

"La medusa presenta un ciclo de vida complejo: una fase fija al sustrato, denominada pólipo, y una fase libre correspondiente a la medusa, que suele emerger en verano cuando las temperaturas del agua son más cálidas", describieron desde la UNCo. Además, explicaron que su dieta se basa principalmente en el zooplancton, y hasta el momento no se han identificado depredadores naturales en los ecosistemas patagónicos.

Medusa china 1

"Las investigadoras remarcan la importancia de la colaboración ciudadana para ampliar el conocimiento sobre la distribución de esta especie", destacaron las investigadoras. En ese sentido, advirtieron que en caso de observar ejemplares, se recomienda registrarlos mediante fotografías y enviarlas a @fotolab.gesap, lo que permitirá continuar con el análisis de su presencia en la región.

Desde la UNCo destacaron que "la detección de Craspedacusta sowerbii en Bariloche no solo constituye un aporte científico significativo". A su vez, sostuvieron que también representa una alerta temprana que invita a reflexionar sobre la fragilidad de los ambientes acuáticos y la necesidad de fortalecer la cooperación entre ciencia y sociedad.

El informe fue publicado en la revista DesdelaPatagonia y detallaron que “probabilidad de éxito de una especie que coloniza un nuevo ambiente depende en gran medida de sus capacidades para sobrevivir al ‘viaje’, adaptarse a las nuevas condiciones y reproducirse”.

Este estudio se destaca por ser pionero en la Patagonia ya que no se registraron investigaciones anteriores de esta complejidad sobre la biología de la medusa en lagos del sur argentino.