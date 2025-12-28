La UNCo cerró el año con cifra récord de egresados: Medicina y Psicología encabezan la lista

El número de egresados sólo es comparable con el 2019. La Facultad de Ciencias Médicas, Ciencias de la Educación y Psicología lideran la lista de recibidos.

La Universidad Nacional del Comahue cerró el año 2025 con un récord histórico de egresados , se trata del número más alto de profesionales titulados en la última década . La UNCo realizó la entrega de 1.273 diplomas de carreras de grado, posgrado y pregrado, lo que consolida un año exitoso para la educación pública universitaria. Medicina y Enfermería , las carreras con mayor cantidad de profesionales recibidos.

Según los registros oficiales de la Secretaría Académica, durante este año se otorgaron 829 títulos de grado , 122 de posgrado y 322 de pregrado , correspondientes a los tres actos de colación que se llevaron adelante a lo largo del calendario académico. Lo que constituye la entrega total de 1273 diplomas.

La cantidad de egresados de la Universidad del Comahue del presente año solo es comparable con el 2019 , cuando hubo una cifra significativa de titulaciones en distintos niveles académicos. Ese año, la cantidad de egresados y egresadas correspondió al 2019 con la entrega de 1.131 diplomas. Es decir, unos 142 títulos menos que en la actualidad.

La Facultad de Ciencias Médicas es la que registró la mayor cantidad de egresados durante este año, ya que los médicos, médicas, licenciados y licenciadas en enfermería encabezaron el ranking de recibidos. La sede universitaria está ubicada en el barrio Los Tordos de Cipolletti, lo que consolida a la ciudad como espacio de desarrollo académico para estudiantes provenientes de todo el país.

egresadoss

La Facultad de Ciencias Médicas: primera en el ranking de egresados

Otra dependencia es la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, ubicada en la misma área que la sede de Ciencias Médicas en el oeste de Cipolletti. La Facep fue la unidad académica que más egresados aportó con 152 diplomas.

Siguieron en la lista el Complejo Universitario Zona Atlántica y Sur con 150, la Facultad de Ciencias Médicas con 145, la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud con 136 y la Facultad de Ingeniería con 122 egresados durante el 2025.

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNCO.jpg La Facultad de Ciencias Médicas fue la unidad académica que registró mayor cantidad de egresados con 152 durante el 2025.

La distribución por carreras confirmó la centralidad de la formación sanitaria. Medicina ocupó el primer lugar con 140 egresos, seguida por la Licenciatura en Enfermería, con 136. Completaron los primeros puestos Psicología (55), Profesorado en Nivel Inicial (51) y Contador Público Nacional (37).

Estas cifras no sólo reflejan la trayectoria de cada estudiante y el esfuerzo para culminar sus estudios, si no también la formación académica y de producción de conocimientos que otorga la Universidad Nacional del Comahue. El acceso a educación pública, gratuita y de calidad, contribuye a mejores oportunidades de vida, trabajos con mayores beneficios y la producción de un mayor número de profesionales.