La Muni entregó diplomas en el cierre de un curso de oficios
El Municipio entregó los certificados en uno de los cursos de oficios que se dictan en los barrios. En este caso, participaron vecinas de Puente 83 Sur
El Municipio de Cipolletti realizó una nueva entrega de certificados correspondientes a vecinos que finalizaron el curso de Marroquinería en Puente 83 Sur. Comenzó a dictarse en el mes de junio, y fue destinado a personas de 18 a 65 años de edad.
La agenda de capacitaciones que ofrece la Dirección de Capacitación y Empleo es amplia y diversa, apunta principalmente a fortalecer habilidades para el mundo laboral, fomentar el emprendedurismo y brindar herramientas útiles para distintos perfiles profesionales.
Durante la presente semana el cronograma de cursos de capacitación continúa de la siguiente manera:
Lunes
-Pastelería en Ferri de 9 a 12.
-Entrega de Certificados de Barbería en DVNe (Domingo Savio y Las Jarillas) a las 10.
-Curso de Electricidad en el Centro de Promoción Comunitaria (CPC) Del Trabajo de 14 a 16.
Martes
-Pastelería en el Salón Multipropósito de 1200 Viviendas de 9 a 12.
-Barbería en Costa Sur para jóvenes de 15 a 21 años. De 9 a 12, cortes gratuitos.
-Inscripción a nuevo curso de Barbería para jóvenes de 15 a 21 años en CPC Luis Piedrabuena (Pastor Bowdler y Río de la Plata) de 11 a 12.
-2º Curso de Electricidad en el CPC del Trabajo de 14 a 17.
-Charla "CV que abre puertas" a las 18. en sala Piazzolla del Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57).
Miércoles
-Panadería 1º grupo en Salón Multipropósito de 1200 Viviendas de 9 a 12. -Pastelería en Ferri de 9 a 12.
-Costura en el CPC del Barrio Del Trabajo de 9 a 12.
-Inscripción a Curso de Costura en DVNe de 11 a 12.
-Panadería 2º grupo en Salón Multiproposito de 1200 Viviendas de 13 a 16.
-Curso de Electricidad en el CPC del barrio Del Trabajo de 14 a 16.
Jueves
-Pastelería en Salón Multipropósito de 1200 Viviendas de 9 a 12.
-Barbería en Costa Sur para jóvenes de 15 a 21 años con la Dirección de Adolescencia Saludable, de 10 a 13.
-Inscripción a Costura en Puente 83 Sur de 11 a 12.
-Comienza Curso de Barbería para jóvenes en CPC Luis Piedrabuena de 14 a 16.
Cómo anotarse a los cursos de oficio de la Muni
Para más información y/o consultas comunicarse con la Oficina de Empleo de la Dirección municipal al: 299-6832546 o por correo electrónico a: [email protected].
