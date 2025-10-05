Operativo policial desarticuló varios kioscos de drogas: millonario secuestro y seis detenidos

Una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima al 0800-DROGAS del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro permitió desarticular varios puntos de venta de drogas en la zona norte de Allen. Los procedimientos fueron el resultado de un trabajo de inteligencia que se extendió durante más de tres meses.

La División Toxicomanía de la Policía de Río Negro llevó adelante las tareas, con apoyo de efectivos de la Delegación General Roca. Las actuaciones fueron supervisadas por la Justicia Federal, que otorgó las órdenes necesarias para concretar los allanamientos en distintos domicilios del barrio Colonizadora del Sud.

Los operativos contaron con la participación de grupos especiales, brigadas judiciales y perros adiestrados. Como resultado, seis personas —cinco hombres y una mujer, de entre 22 y 45 años— fueron detenidas e imputadas por infracción a la Ley de Estupefacientes. Además, uno de ellos fue acusado por tenencia ilegal de municiones.

Más de $2 millones y drogas listas para la venta

En una de las viviendas allanadas, ubicada sobre calle Cerros Colorados, la Policía secuestró casi 30 gramos de cocaína, tres teléfonos celulares, una balanza de precisión y una importante suma de dinero: $2.040.000 en efectivo, además de 160 euros, 400 dólares, 25 reales y 5.000 pesos chilenos. La cantidad de billetes hallada da cuenta del volumen de dinero que generaban los kioscos narco y de la alta demanda de estupefacientes en el sector.

En otro domicilio, situado en diagonal al anterior, se encontraron 33 envoltorios con 9,3 gramos de cocaína fraccionada, listos para la venta, junto con $60.000 en efectivo. Según los investigadores, las sumas incautadas en ambos lugares demuestran que se trataba de puntos de venta consolidados, con una estructura que operaba de manera constante.

La denuncia ciudadana, clave para la investigación

La investigación comenzó a partir de un llamado anónimo a la línea 0800-DROGAS, que permite denunciar de forma segura y confidencial la venta de estupefacientes en cualquier punto de la provincia. A partir de esa información, la Policía reunió pruebas suficientes para solicitar los allanamientos que finalmente permitieron desarticular la red.

Con este operativo, las autoridades destacaron la importancia de la participación ciudadana y el valor de las denuncias anónimas como herramienta efectiva para combatir el narcomenudeo en Río Negro.