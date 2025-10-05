"... los voy a matar a todos...": la amenaza que causó pánico en una oficina judicial cipoleña

Enfurecido, un hombre entró al edificio de Roca y Sarmiento y lanzó la frase en la Cámara Laboral. Lo imputaron por amenazas agravadas y zafó tras cumplir una probation.

La dependencia judicial ubicada en pleno centro de Cipolletti y a media cuadra de la Comisaría 4º, donde fueron amenazadas dos empleadas.

Un hombre que ingresó a una concurrida dependencia judicial ubicada a tan solo unos 50 metros de la Comisaría 4º , en pleno centro de Cipolletti, y lanzó graves amenazas a dos empleadas que lo atendían, logró el sobreseimiento en la causa penal que le iniciaron tras cumplir la única pauta que le impusieron por la aplicación de un “criterio de oportunidad” , proceso también conocido probation , el método alternativo de resolución de conflictos.

El compromiso consistió en fijar un plazo de cuatro meses , en los que no debía agredir nuevamente a las mujeres, que se llevaron un susto mayúsculo.

Los hechos ocurrieron el 13 de septiembre del año pasado, alrededor de las 13:15 en la mesa de entradas de la Cámara Laboral situado en el segundo piso del edificio situado en la calle Yrigoyen 387 -esquina con Sarmiento-, donde diariamente transita una numerosa cantidad de gente , ya que también funcionan las oficinas del Fuero de Familia y las Defensorías Civiles.

"... nadie se va a ir de acá..."

La narración señalada en la acusación tiene rasgos emparentados con la película Relatos Salvajes. El acusado había concurrido a la Cámara Laboral por un trámite, pero en la mesa de entradas estalló en furia.

A los gritos, les manifestó a las administrativas que “le iban a rematar un bien” y que “antes lo tenían que matar a él”.

Pero además aseguró que tenía “un arma 344”, tras lo que lanzó la frase más severa que intimidó a las víctimas y que motivó que una de ellas presentara la denuncia: "si acá no me atienden, nadie se va a ir de acá, los voy a matar a todos…”.

Juzgado de Familia.jpg

El hombre fue imputado por el delito de amenazas agravadas en una audiencia realizada el 1 de abril de este año, en la que la Fiscalía y la Defensa acordaron otorgarle un criterio de oportunidad por cuatro meses, lapso en el que no debía “realizar actos molestos” en la Cámara Laboral.

La propuesta había sido aceptada por la empleada que presentó la denuncia, que ejerce un cargo en la Oficina de Tramitación Integral Laboral.

Cumplió las pautas de conducta

El último viernes 2 se llevó a cabo otra audiencia en la que la fiscal Alejandra Altamira solicitó el sobreseimiento del acusado. Argumentó que se había cumplido el plazo fijado y que “no tuvieron ninguna novedad” en el sector donde sucedió el incidente, “de que se haya presentado o que haya incumplido esa medida”. Por esa razón precisó que no continuaría “con la persecución penal”.

El defensor Oficial, Mario Nolivo, naturalmente adhirió al planteo de la Fiscal y coincidió con el pedido de sobreseimiento de sus asistido.

La jueza Sonia Martín aceptó el requerimiento expresado por las partes y dictó el sobreseimiento del imputado. Sostuvo que habían dictaminado el planteo “en forma fundada, razonable y conforme a la ley”, en tanto que también advirtió que “no se ha visto gravemente afectado el interés público”.

La magistrada también declaró en el fallo que él proceso penal iniciado “no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado el imputado”, como encomienda el Código Penal.