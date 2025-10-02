Cuatrerismo entre las chacras: lo pescaron robándose una vaca y zafó con una probation

Eran dos ladrones que se llevaban el animal enlazado, pero los descubrió el cuidador de la finca. Uno escapó y el otro fue apresado. Fue sobreseído tras cumplir pautas de conducta.

Los ladrones se llevaban una vaca de una chacra del Alto Valle, pero los descubrió el cuidador del predio. Uno escapó y el otro fue detenido.

Un hombre que junto a un cómplice que no pudo ser identificado logró ser sobreseído por haber intentado robar una vaca de una chacra tras cumplir las pautas de conducta impuestas en una suspensión de juicio a prueba , procedimiento legal también conocido como probation.

El hecho de cuatrerismo ocurrió el 29 de abril de 2023 en una finca cuya ubicación no fue precisada, aunque fue en el Alto Valle porque intervino en la investigación la Cuarta Circunscripción Judicial.

Pocos minutos antes de las 15 de ese día, el cuidador de la propiedad sorprendió a los ladrones cuando se llevaban el animal con una soga atada al cogote. Previamente habían cortado el alambrado perimetral del predio.

Uno de los ladrones alcanzó a escapar, mientras que Marcos Paredes fue atrapado, e imputado por el delito de "abigeato agravado en grado de tentativa".

Beneficiado con una probation

En junio de ese mismo año se realizó una audiencia en la que le otorgaron la probation por el término de un año, lapso en el que debía cumplir pautas de comportamiento. Entre otras, estaba obligado a no cometer otros delitos y presentarse en la unidad policial con jurisdicción en su domicilio. Sin emgargo al mes de realizarse esa audiencia, la defensa informó que Paredes había mudado su domicilio a otra localidad, por lo que se dispuso que se debía presentar en la dependencia policial de ese lugar.

Semanas atrás se llevó a cabo un nuevo encuentro conducido por la jueza María Agustina Bagniole, en el que su defensor pidió la desvinculación definitiva y su sobreseimiento. Argumentó el abogado que se había vencido el plazo fijado y que había acatado las reglas de comportamiento a excepción de las presentaciones. Aunque explicó que en su nuevo sitio de residencia acudió a la sede policial, donde le dijeron que "no contaban con constancia alguna remitida desde esta jurisdicción".

La Fiscalía adhirió a ese pedido y puntualizó que, conforme constancia actualizada del Registro Nacional de Reincidencia, Paredes no contaba con antecedentes computables.

Imagen de archivo

Al momento de resolver, Bagniole accedió al requerimiento de las partes. Explicó que "no solamente porque no hubo controversia sobre el punto, sino además porque en oportunidad de concederse el beneficio, se dijo que, si transcurrido el tiempo cumplía con las pautas de conducta, Paredes sería desvinculado de la investigación".

Sostuvo la magistrada que "Si bien quedó pendiente el cumplimiento de las presentaciones ordenadas, no corresponde reprochar un incumplimiento ni prorrogar el término del trámite para que cumpla con tal obligación por cuanto ya ha vencido el término para poder hacerlo, conforme criterio del STJ (Superior Tribunal de Justicia).

En el fallo conocido recientemente, la magistrada declaró que el proceso iniciado "no afecta el buen nombre y honor que pudiera gozar el imputado", tal y como lo exige el Código Procesal Penal.