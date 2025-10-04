Robaban casas en Lago Pellegrini y los frenó la Policía: tenían listo un cuatriciclo para llevarse

La Policía detuvo a dos hombres en Lago Pellegrini con armas y objetos robados de viviendas. Buscaban hasta llevarse un cuatriciclo.

La tarde del viernes en el Lago Pellegrini estuvo marcada por un intenso despliegue policial que culminó con la detención de dos hombres y el secuestro de numerosos elementos robados de viviendas del sector. La rápida intervención de los efectivos del Destacamento 115° de El Arroyón resultó clave para frenar una serie de ilícitos que venían alterando la tranquilidad de la zona.

El procedimiento comenzó pasadas las 14, cuando agentes que patrullaban la Ruta 70 detectaron movimientos que despertaron sospecha s. Dos sujetos fueron interceptados y, al momento de la identificación, los uniformados descubrieron que trasladaban una gran cantidad de objetos de dudosa procedencia.

Dentro de bolsos y cajas había una carabina calibre 14, un aire comprimido 5.5 , trece botellas de bebidas alcohólicas, controles remotos, ollas, ropa y varios electrodomésticos. El hallazgo confirmó que no se trataba de simples viajeros, sino de individuos que habían obtenido esos bienes de manera ilegal .

La conexión con las viviendas violentadas

Mientras el Gabinete de Criminalística avanzaba con el secuestro de los elementos, otro grupo de efectivos se dirigió a la villa turística. Allí constataron que una de las viviendas presentaba una ventana violentada, evidencia que coincidía con el modo de ingreso de los ladrones.

El propietario de la casa reconoció como suyos varios de los objetos secuestrados, entre ellos las armas, mochilas y electrodomésticos, lo que permitió cerrar el círculo de la investigación. Pero el recorrido policial no terminó allí: en una segunda vivienda, se halló una puerta forzada y, en su interior, un cuatriciclo listo para ser sustraído en otro momento.

Robo frustrado de gran magnitud

La rápida reacción de los uniformados fue determinante para evitar la concreción de un robo mayor. El cuatriciclo, de alto valor económico, estaba preparado para ser retirado, lo que evidenció que los sospechosos planeaban continuar con la seguidilla de ilícitos en el lago.

Gracias a la intervención inmediata, la maniobra quedó desarticulada antes de que los delincuentes lograran concretar el robo de mayor envergadura.

Detenciones y restitución de los bienes

Con las pruebas reunidas y el reconocimiento de los objetos por parte de las víctimas, la Fiscalía dispuso la detención de los dos hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Además, se ordenó el secuestro de todos los elementos sustraídos, los cuales fueron restituidos a sus propietarios.

Desde la fuerza destacaron la importancia del rápido accionar, que no solo permitió recuperar los bienes robados, sino también llevar seguridad para los vecinos y turistas que eligen Lago Pellegrini como lugar de descanso.

Cuatro robos en una noche en Cinco Saltos

Un hombre acusado de haber cometido un raid delictivo con cuatro robos en una noche en la ciudad de Cinco Saltos, continuará con medidas cautelares por un mes más. La decisión fue adoptada durante la audiencia de control de acusación llevada a cabo en Cipolletti, donde la Defensa Pública y la Fiscalía trabajarán para un acuerdo de juicio abreviado.

El pedido de suspensión fue formulado por la Defensa y contó con la aprobación del Ministerio Público Fiscal. El hombre fue imputado por los hechos sucedidos durante la madrugada del 13 de mayo de 2025. La calificación legal constituye los delitos como robo reiterado en dos oportunidades, hurto con escalamiento y violación de domicilio, todo en concurso real y con responsabilidad atribuida como autor conforme a los artículos 164, 163 inciso 4, 150, 55 y 45 del Código Penal.