Cuatro robos en una noche: extienden las medidas cautelares del imputado en Cinco Saltos

El imputado protagonizó los robos junto a otro individuo no identificado. La Defensa Pública y Fiscalía trabajarán para un juicio abreviado.

El hombre fue imputado por los hechos sucedidos durante la madrugada del 13 de mayo de 2025.

Un hombre acusado de haber cometido un raid delictivo con cuatro robos en una noche en la ciudad de Cinco Saltos , continuará con medidas cautelares por un mes más . La decisión fue adoptada durante la audiencia de control de acusación llevada a cabo en Cipolletti , donde la Defensa Pública y la Fiscalía trabajarán para un acuerdo de juicio abreviado.

El pedido de suspensión fue formulado por la Defensa y contó con la aprobación del Ministerio Público Fiscal. El hombre fue imputado por los hechos sucedidos durante la madrugada del 13 de mayo de 2025 . La calificación legal constituye los delitos como robo reiterado en dos oportunidades , hurto con escalamiento y violación de domicilio , todo en concurso real y con responsabilidad atribuida como autor conforme a los artículos 164, 163 inciso 4, 150, 55 y 45 del Código Penal.

El primer episodio tuvo lugar a las 1:27 de la madrugada en la intersección de las calles Fernández Oro e Independencia, cuando el acusado junto a otra persona no identificada, habrían roto el vidrio de un Chevrolet Corsa y sustraído una billetera con documentación personal, tarjetas bancarias y matrícula profesional de la propietaria.

El raid delictivo con robos a vehículos

El raid delictivo continuó unos minutos después, entre las 1:27 y 3:30 horas en la calle Deán Funes. El imputado y el acompañante habrían violentado el vidrio de un Volkswagen Gol Trend. De ese rodado, robaron una caja de pesca, tarjeta verde del automóvil y herramientas de mano.

Saavedra y Roca Cinco Saltos.jpg El primer episodio tuvo lugar a las 1:27 de la madrugada en la intersección de las calles Fernández Oro e Independencia. Google

El tercer hecho delictivo se registró entre las 03:00 y las 03:30 en la misma arteria. Según la acusación, el imputado ingresó sin autorización al patio de una vivienda y sustrajo un par de zapatillas deportivas.

Ingresó a una vivienda y se robó botellas de vino

El cuarto episodio se produjo entre las 03:30 y las 04:00 en otra propiedad cercana. De acuerdo con la investigación, el hombre escaló un portón de 1,60 metros y accedió al hall de una casa particular, donde sustrajo botellas de vino, herramientas, un equipo de electrónica, repuestos de autos y luces led.

Minutos más tarde, fue aprehendido en inmediaciones del lugar por personal policial que había sido alertado por vecinos. Los agentes inspeccionaron los alrededores de los hurtos e identificaron un descampado cercano, donde se encontraron elementos coincidentes con los denunciados como robados en los distintos hechos.

La Policía de Cinco Saltos también intervino en el operativo de auxilio. Los agentes inspeccionaron los alrededores e identificaron un descampado cercano, donde se encontraron elementos coincidentes con los denunciados como robados en los distintos hechos.

La solicitud de Fiscalía para un juicio abreviado

En la audiencia celebrada este viernes, la Defensa Pública mantuvo la acusación y solicitó la suspensión de la audiencia y un cuarto intermedio por el plazo mínimo de diez días para que su defendido para que su defendido pueda decidir la elevación de un pedido de juicio.

El juez de garantías explicó al imputado las implicancias de esa alternativa. Aclaró que, en caso de alcanzarse un acuerdo, la pena que se disponga deberá cumplirse de manera efectiva debido a los antecedentes penales que registra. Además, aclaró que si la causa se eleva a juicio, podría ser absuelto o bien condenado a una pena privativa de libertad.