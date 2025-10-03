Con informes favorables, la Justicia ordenó la restitución de un niño a su padre

El caso se inició por una disputa familiar con la abuela materna, que se negó a entregar a su nieto. La madre del menor falleció en un accidente de tránsito.

El conflicto comenzó tras la muerte de la madre en un accidente de tránsito, el padre decidió mudarse de ciudad por motivos laborales y afectivos.

Un juez de Familia de General Roca resolvió la restitución de un niño de tres años a su padre luego de que dos Equipos Técnicos Interdisciplinarios informaran que el menor se encuentra contenido en sus necesidades básicas y afectivas . La medida se adoptó luego de diez meses de iniciado el proceso cuando la abuela materna impidió que el progenitor se lo llevara , luego de que la madre falleciera en un siniestro vial .

El conflicto comenzó tras la muerte de la mujer en el accidente de tránsito , el padre decidió mudarse de ciudad por motivos laborales y afectivos. Sin embargo, la abuela materna, con quien convivía el grupo familiar, se negó y fue a partir de esa actitud que el hombre se vio obligado a solicitar la restitución de su hijo .

El expediente atravesó distintas instancias y contó con la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia ( SENAF) y de la Defensoría de Menores e Incapaces , que acompañaron la decisión del Fuero de Familia para la restitución del niño a su padre. “Que es quien detenta la responsabilidad parental” indicó.

Los ETI elaboraron informes en los que destacaron la calidad afectiva del padre, describieron sus estrategias de regulación emocional y señalaron el uso de la palabra como recurso de contención. Los profesionales presenciaron que el niño se mostró espontáneo, interactuó con ellos, presentó su vivienda, habitación y juguetes.

Los informes además registraron que el menor contaba con una red familiar de apoyo amplia en la nueva ciudad, la cual, junto al padre, contribuía a su cuidado. Por esas razones los equipos concluyeron que el niño estaba contenido tanto en lo material como en lo afectivo.

Informes favorables

Para profundizar la evaluación, la jueza del Fuero de Familia y la Defensora de Menores se trasladaron al juzgado de la ciudad donde residía el progenitor y entrevistaron al pequeño en presencia del ETI local. “Esta visita permitió generar argumentaciones positivas, sumadas a las ya vertidas por el informe psicosocial producido en el marco de este expediente”, subrayó la funcionaria.

En su resolución, la magistrada sostuvo que la totalidad de los informes, tanto del Poder Judicial provincial como de Neuquén, fueron contundentes al señalar la inexistencia de riesgo en la permanencia con el padre y recordó que tampoco se había advertido riesgo durante la convivencia previa de la familia en General Roca.

Sentencia de restitución del menor

La restitución se hizo efectiva pero con pautas que el padre deberá respetar, ya que la sentencia garantizó el derecho a la comunicación con la abuela materna y la familia de su difunta madre. El veredicto estableció la regularidad de visitas y llamadas telefónicas en pos del bienestar del niño.

“Luego de haber escuchado al niño, quien resulta ser el verdadero destinatario de esta resolución, adelanto mi decisión de hacer lugar al pedido de restitución que formulara su padre, aunque con ciertas pautas que el progenitor deberá respetar en pos del bienestar del niño, esto es respetar el derecho a la comunicación con la abuela materna y la familia extensa materna” explicó la jueza en su resolución.

Finalmente, la magistrada expresó que el principal protagonista de esta historia es el niño como sujeto de derecho para tener relaciones familiares y que las decisiones que se tomen en torno a él, deben responder a un verdadero interés superior. Por esta razón, el niño continuará viviendo con su padre y fortaleciendo su vínculo afectivo.