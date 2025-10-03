La historia viva de Cipolletti: los 18 nombres que emocionaron en el aniversario de la ciudad

Cipolletti celebró 122 años en el Parque Rosauer con reconocimientos a vecinos y el anuncio de obras para recuperar el Fortín Primera División y la Casa Peuser.

Cipolletti amaneció de fiesta este viernes para conmemorar sus 122 años de vida . El Parque Rosauer, corazón verde y emblema de la ciudad, fue el escenario elegido para el acto central que reunió a vecinos, instituciones, autoridades y banderas de ceremonia en un marco cargado de emoción, identidad y sentido de pertenencia.

La jornada comenzó pasadas las 9, con un clima ideal para la celebración. Tras entonar las estrofas del Himno Nacional y el Himno de Río Negro, el intendente Rodrigo Buteler , acompañado por el gobernador Alberto Weretilneck y la presidenta del Concejo Deliberante, Karina Álvarez , se dirigieron al monumento del ingeniero César Cipolletti . Allí depositaron una ofrenda floral en homenaje al visionario que, con su sistema de riego, dio origen al desarrollo agrícola del valle y cuyo nombre quedó grabado para siempre en la identidad de la ciudad.

El reconocimiento a los protagonistas

El momento más esperado llegó con la entrega de distinciones a 18 vecinos e instituciones que han dejado huella en la historia y el presente de Cipolletti. Con aplausos, lágrimas y abrazos, el público acompañó cada mención, reflejando la gratitud colectiva hacia quienes con esfuerzo y compromiso forjaron la comunidad.

Entre los distinguidos se encontraban figuras emblemáticas de la vida empresarial, cultural, educativa y social. Don Roberto Maionchi, fundador de Pollolín, fue uno de los más aplaudidos. “La comunidad que formamos es lo que hace grande a Cipolletti. Felicitaciones y gracias a todos, porque todos somos la comunidad”, expresó con la voz entrecortada ante el público presente.

También recibieron reconocimiento Jorge Eduardo Siliquini, por su vocación de servicio a la comunidad; José Ángel “Cacho” Carro, pionero en la industria petrolera; y el arquitecto Fausto Alberto Zappia, por su aporte al desarrollo urbano. La educadora Nelly Rosalía Ginnobili y el abogado Horacio Alberto Camarero fueron destacados por sus trayectorias en la enseñanza y la preservación de la cultura local.

E.C.P ANIVERSARIO (49) Estefania Petrella

El reconocimiento abarcó además a comercios tradicionales que forman parte del ADN cipoleño: la Pescadería y Rotisería El Pulpito, la Tienda Los Vascos, la Mecánica Figueroa, la joyería Daniel’s, la empresa Moviman S.A. y el histórico local deportivo Mary Sport.

La lista se completó con vecinos ejemplares como Silvia González, referente solidaria; los médicos Rubén Adolfo Mombrú y Hernando Noel Grosbaum, por su compromiso con la salud; Rubén Romero, símbolo de integridad comunitaria; y Juan “Turco” Manzur, ícono del automovilismo regional. Finalmente, se destacó la labor pastoral del recordado Padre “Pancho” Néstor Vicente, cuya entrega y cercanía marcaron generaciones.

E.C.P ANIVERSARIO (58) Estefania Petrella

Una ciudad que abraza sus raíces

Cada nombre mencionado despertó en el público recuerdos y emociones compartidas. Los aplausos se multiplicaban y las miradas cómplices entre familias, amigos y vecinos confirmaban que Cipolletti no solo es una ciudad en crecimiento, sino también un entramado humano sostenido por valores de trabajo, solidaridad y esfuerzo.

El cierre del acto en el Parque Rosauer no solo estuvo marcado por los reconocimientos y la emoción colectiva, sino también por anuncios que conectan a Cipolletti con su historia e identidad. El Intendente adelantó que en 2026 la Municipalidad pondrá en valor dos espacios históricos de gran relevancia para la memoria colectiva: el Fortín Primera División y la Casa Peuser.

“Tenemos algunos desafíos que es poner en valor edificios históricos que, por el crecimiento y el desarrollo, hemos olvidado que están ahí. Queremos que las generaciones que vienen recuerden cómo nacimos, quiénes fueron nuestros pioneros y cuál es nuestro patrimonio histórico”, expresó Buteler.

E.C.P ANIVERSARIO (62) Estefania Petrella

El jefe comunal reconoció que el auge del desarrollo, especialmente con el impacto de Vaca Muerta, plantea nuevas oportunidades pero también la necesidad de no perder de vista las raíces. “Para tomar decisiones todos los días debemos tener muy en claro cómo se forjó nuestra identidad. Porque ahí está la clave de cómo queremos desarrollarnos hacia adelante”, subrayó.

En este marco, el mandatario confirmó que el primer paso será la recuperación del Fortín Primera División, considerado un reclamo histórico de la comunidad. “ Hoy está abandonado, pero es parte fundamental de nuestra historia. Vamos a refaccionarlo y transformarlo en un lugar de encuentro, un espacio cultural y un museo abierto a todos los vecinos”, detalló.

E.C.P ANIVERSARIO (56) Estefania Petrella

La otra apuesta será la puesta en valor de la emblemática Casa Peuser, que con el paso del tiempo se fue deteriorando hasta quedar en desuso. En conjunto con la Facultad de Ciencias de la Educación, la Asociación de Patrimonio Histórico y el Colegio de Arquitectos, se llevará adelante un concurso público de proyectos para su recuperación.

“Vamos a destinar más de $300 millones de los recursos de los contribuyentes para que la Casa Peuser vuelva a ser un lugar de encuentro y memoria, un espacio que nos recuerde siempre de dónde venimos para crecer de manera ordenada y sustentable”, afirmó el intendente.

Con estas iniciativas, Cipolletti no solo celebró sus 122 años reconociendo a los protagonistas de su presente, sino que también se proyecta hacia el futuro con la firme decisión de honrar y proteger su historia.