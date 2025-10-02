Campeonato de Asadores con 4 millones en juego: las inscripciones siguen abiertas

Se ultiman detalles para el Campeonato que se realizará en el aniversario de Cipolletti. Todos los detalles.

Más de 2.000 kilos de carne, entre costillares de vacuno y lechones, se pondrán "a la cruz" o "estaca", sobre el fueguito y las brasas, el domingo 5 de octubre , en el predio de Rivadavia y Pacheco, en el marco del Campeonato de Asadores que organiza la Agrupación Boquense del Gran Valle de la Patagonia.

Ya hay más de 50 equipos inscriptos para participar en la criollísima propuesta, que se llevará a cabo en el marco de los homenajes por el 122° aniversario de la fundación de Cipolletti . El cumpleaños de la ciudad se conmemora el 3 de octubre, pero las actividades centrales están programadas en esta ocasión para el fin de semana.

El referente de la agrupación xeneize, Pedro Rivero, manifestó que la inscripción para el Campeonato permanecerá abierta hasta el sábado 4 de octubre , sin posibilidad de prorrogar el momento hasta la jornada dominical, por cuestiones organizativas que no pueden alterarse.

Un poderoso atractivo para participar lo constituyen los $4.000.000 en premios que hay dispuestos para repartir entre los concursantes que preparen los mejores asados.

Campeonato de Asadores a la Estaca 2025 en Zapala (2)

Los participantes se dividirán en dos categorías, los que opten por asar costillares y los que opten por meterle fuego y brasas a los lechones. En ambos casos, se premiará a los tres primeros lugares, del siguiente modo: quien ocupe el primer lugar recibirá $1.000.000 de pesos, el segundo $600.000 y el tercero $400.000.

Hasta el lunes, la mayoría de los inscriptos eran vecinos de barrios, sindicatos y otras entidades cipoleñas, pero también se habían anotado personas de la provincia de La Pampa y de distintas localidades de Río Negro y Neuquén. Para quienes tengan interés en participar, todavía puedan hacerlo llamando a los teléfonos 299 4210080 y 299 5329466.

El jurado y la mirada del público

Los montos son bastante atractivos. Vale la pena jugarse y poner a prueba la sapiencia y destreza ante el ojo avizor de los integrantes del jurado y del público asistente que, aunque sin voz ni voto, podrá comprobar por sí mismo y sin intervenir si lo que ven y huelen se adecua, a su propia experiencia de buenos asados.

Los equipos participantes pondrán estar compuestos por un mínimo de dos integrantes y un máximo de tres, existiendo la alternativa de que los integrantes sean todos hombres o todos mujeres o bien mixtos.

El jurado, estará conformado por tres personas, dos ya están confirmadas. Una de ellas, es Ramón "Moncho" Vázquez, una eminencia en la materia, conocido por su maestría en la región y en el extranjero. La otra persona confirmada es el dirigente de los regantes y productores Eduardo Artero, un vecino conocido por su afición a la tradición y a la gastronomía criolla. El nombre del tercer jurado se hará público en estos días.

Campeonato con ya 50 equipos

Hasta este lunes, había anotados alrededor de 50 equipos. Para inscribirse, tuvieron que pagar los $50.000 pesos que pautaron los organizadores para participar del Campeonato. Además, tendrán que llevar los costillares o los lechones que van a colocar "a la cruz", conocida también como "estaca", sobre el fuego y las brasas. Solo se permitirá el uso de leña y estarán prohibidos el carbón y la utilización de parrillas.

AS-Cipolletti-Campeonato de Asadores (P.Rivero) (2) Antonio Spagnuolo

Además, para la ocasión, solamente se prepararán costillares y lechones, estando expresamente excluida la incorporación accesoria de otros cortes cárnicos y de achuras.

Eso sí, los asadores tendrán libertad para añadir a la carne el aderezo que consideren de su agrado, puesto que nunca faltan los secretos gastronómicos personales, que dan un toque único a las comidas. Tal vez en esta pizca de gracia especial se cifre el destino de los vencedores.

Rivadavia y Pacheco

Rivero indicó que el acceso al predio de Rivadavia y Pacheco será libre y gratuito para la gente que quiera seguir el desarrollo del evento, inédito en su tipo y magnitud en Cipolletti. La apertura de la actividad está programada para las 9 y el cierre se prevé para las 18.

El sitio elegido queda cerca del centro y el tránsito por las calles próximas es muy intenso. El amplio terreno lo suelen utilizar los circos que visitan la ciudad y, en un tiempo, albergó el depósito de autos secuestrados por el Municipio. Su ubicación linda con la propiedad de la Universidad de Flores.

Los asadores contarán con gazebos que dispondrán de un botiquín de primeros auxilios y un matafuegos. Y deberán estar bien cuidados y hermoseados, ya que los jurados lo tendrán en cuenta para su puntuación. Los gazebos podrán lucir los nombres de los comercios que han colaborado con cada equipo.

Asados, gazebos y familias

Para facilitar el recorrido, habrá dos filas de asados y gazebos, lo que dejará abierta una calle para que transite el público asistente. Los asadores podrán concurrir con sus familias.

Queda a libre elección de los equipos la alternativa de vender, o no, al final la carne asada para que puedan degustarla los vecinos y los visitantes de otras ciudades que se hagan presentes. Para la gente que concurra, los organizadores han previsto la presencia de puntos de venta de bebidas y gaseosas. Al menos para el público, está prohibida la venta de alcohol.

Campeonato de Asadores a la Estaca 2025 en Zapala (4)

El referente boquense expresó que para el disfrute y la compra habrá stands de artesanos, que expondrán sus productos de elaboración propia. En el caso de comidas, estarán excluidas las preparaciones con carne.

El viernes, se reunieron en el salón de la Escuela 33, del barrio San Pablo, los dirigentes de la agrupación de hinchas de Boca Juniors con muchos de los integrantes de los equipos de asadores que competirán el domingo 5. En la oportunidad, se facilitó el reglamento que regirá el Campeonato. Ya se siente el humito de los asados, aunque todavía falten unos pocos días para la propuesta.

Lamentablemente, quienes no dispongan de alguna moneda para gastar, lo que no es inusual en estos tiempos, tendrán que alegrarse con el espectáculo. Que será más amplio todavía, puesto que han sido invitados cantores, payadores, guitarreros y folcloristas para que brinden su arte y su entusiasmo. Los acompañarán, además, grupos de bailes autóctonos. Será un buen paseo para el conjunto de los concurrentes.