Conocida ladrona rompió el vidrio de una tienda para robar y la atrapó la policía

Ocurrió durante la madrugada de este miércoles en un local de La Esmeralda casi Ituzaingó. La mujer tiene numerosos antecedentes delictivos.

La mujer atrapada por policías de la Comisaría 32 en el interior de la tienda de la calle La Esmeralda.

Un oportuno llamado a la Policía de Cipolletti evitó que una mujer con cuantiosos antecedentes delictivos se apoderara de prendas de vestir de una tienda ubicada en la calle La Esmeralda 1260 , a metros de Ituzaingó, un sector con una varia gama comercial.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes , minutos antes de las 4. La ladrona había roto el vidrio de la puerta para meterse al local, donde fue sorprendida por efectivos de la Comisaría 32.

Fuentes de la fuerza informaron que había revuelto todo el interior con ropas esparcida s por el piso. Inmediatamente la detuvieron y la trasladaron a la dependencia, situada en el barrio La Paz.

Se destacó que la mujer tiene 34 años de edad, se domicilia en la localidad y que posee un “frondoso prontuario delictivo”. Posteriormente acudió al lugar el personal del Gabinete de Criminalística para realizar los trabajos periciales de rigor.

En tanto, el fiscal de turno Juan Pablo Escalada dispuso que la sospechosa continúe detenida por el delito de tentativa de robo.

Compró un auto y era "mellizo": el vendedor fue detenido

Efectivos de la Comisaría 4° de Cipolletti demoraron a un hombre en el marco de una causa por estafa y adulteración de motor y chapas patentes de un vehículo. El procedimiento se inició en la noche del martes, cuando un vecino denunció haber sido víctima de la compra de un auto Peugeot “mellizo” que presentaba irregularidades en su documentación.

A partir de la denuncia, personal policial intervino en calle Hipólito Yrigoyen y Sarmiento, donde se encontraba el sospechoso junto a otro automóvil que ofrecía a la venta.

Peugeot mellizo

Tras su identificación, fue trasladado a la unidad en calidad de demorado, y durante el procedimiento se constató además que poseía un dispositivo inhibidor de señal.

Con la colaboración del Cuerpo de Seguridad Vial, se verificó que el rodado en cuestión presentaba adulteraciones en el motor y que sus chapas patentes correspondían en realidad a un automóvil registrado en otra provincia. La Fiscalía en turno dispuso el secuestro del auto y del dispositivo electrónico, la recepción de la denuncia a la víctima y la imputación del demorado por el delito de estafa.

Robaron una Jeep en Cipolletti y la recuperaron en Neuquén

Una camioneta Jeep Grand Cherokee que había sido robada el martes por la mañana mientras estaba estacionado sobre calle San Martín de Cipolletti fue recuperada en Neuquén por efectivos de la Comisaría 4 y policías de la vecina provincia.

La investigación se encaminó gracias al sistema de rastreo satelital del vehículo, el que indicó que se encontraba en la calle Aconquija al 2000 de la capital neuquina.

Jeep recuperada en Nqn

Hasta allí se dirigió personal policial rionegrino, que junto a efectivos neuquinos de la División Sustracción de Automotores y Criminalística realizaron las pericias correspondientes para constatar el estado del vehículo.

Finalmente, por disposición de la fiscalía de Cipolletti, se procedió al reconocimiento y posterior entrega de la camioneta a su propietario. Mientras tanto, continúan las investigaciones para dar con los responsables del hecho y determinar las circunstancias en las que se produjo el robo.