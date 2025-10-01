Sigue la búsqueda de Azul, una mujer de Neuquén desaparecida hace una semana

Azul Mía Natasha Semeñenko se moviliza en una bicicleta rodado 29 color flúor. La Policía la busca bajo estricto hermetismo.

Continúa la desesperada búsqueda de Azul Mía Natasha Semeñenko, de 49 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 25 de septiembre.

La Policía de Neuquén difundió su búsqueda el día martes de esta semana y desde entonces, mucha gente se ha movilizado para compartir los datos de la mujer desaparecida. En estas últimas horas, la sociedad vecinal del barrio Confluencia fue una de las que se sumó a la difusión, ofreciendo además un número de contacto para informar cualquier dato de interés.

Lo único que se sabe de Azul Mía por el momento es que la última vez que se la vio vestía una remera blanca y un pantalón tipo chupín del mismo color. De acuerdo a la denuncia y el posteo de ubicación y paradero que se viralizó en las redes, la mujer se moviliza en una bicicleta rodado 29 color flúor.

Ya han pasado algunos días sin tener noticias de dónde podría estar, con quién y si se encuentra bien. La mujer que radicó la denuncia en la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo lo hizo el pasado 25 de septiembre, alrededor de las 15 horas. Se desconoce si al momento de ausentarse llevaba o no un teléfono celular para comunicarse.

La Policía por el momento no ha brindado detalles respecto de las hipótesis ni las tareas de búsqueda que se llevan adelante.

Aquellas personas que cuenten con información pueden también brindarla llamando al 101 o en la comisaría más cercana.