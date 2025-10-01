Encontraron una mujer muerta en el interior de una casa que se prendió fuego

Ocurrió el martes por la noche en Roca. Bomberos que acudieron para sofocar las llamas hallaron en el interior del inmueble el cadáver. Iniciaron una investigación.

El cuerpo de una mujer sin vida fue hallada en el interior de una casa que se incendió . El trágico hecho ocurrió el martes por la noche en un inmueble ubicado en inmediaciones de las calles Defensa al 3700, en el sector norte de General Roca.

El siniestro comenzó poco antes de las 22 y, al llegar los equipos de emergencia, se constató el hallazgo de un cuerpo en el interior de la casa. ANRoca, que cita a f uentes policiales, indicó que se había confirmado que trataba de una mujer, aunque todavía no se había precis ado oficialmente si era la dueña de la propiedad.

En el lugar intervinieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de la localidad , efectivos policiales y una ambulancia del servicio del Siarme - Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia-.

La Justicia puso en marcha una investigación para determinar las circunstancias en que se produjo el hecho. Trascendió que, en este marco, habían requerido realizar la autopsia.

La actuación de Bomberos

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios roquense informaron en sus redes sociales que tomaron conocimiento del incidente minutos después de las 22 horas, y que rápidamente concurrieron al lugar con una autobomba.

Sin embargo por la magnitud del incendio debieron convocar a otras dos unidades adicionales de apoyo, con efectivos que "trabajaron intensamente para combatir las llamas" que se habían propagado sobre una vivienda de material de aproximadamente 8x4 metros. Lamentaron que en el interior del inmueble encontraron la víctima fatal.