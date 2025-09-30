Luego de la oferta paritaria, Unter mantiene el paro de 72 horas: habrá descuentos

El gremio docente había resuelto el inicio de un plan de lucha que contempla un paro de 72 horas. El sindicato rechazó la oferta salarial presentada por el Gobierno y ratificó la protesta.

El Congreso Extraordinario de Unter , realizado el 25 de septiembre en Almafuerte, había resuelto un paro total de 72 horas dividido en dos instancias. La primera será este miércoles 1 de octubre y la segunda está prevista para el 6 y 7 de octubre . Pese a la nueva propuesta salarial en las paritarias de este martes, la situación no cambió

Desde el sindicato remarcaron que habían advertido previamente al Ejecutivo provincial que, de no presentar una propuesta salarial acorde a las exigencias, se iniciaría un plan de lucha, lo que se terminó confirmando en el último congreso. La falta de avances en la negociación confirmó ese escenario y derivó en la ratificación del paro.

Este martes, se desarrolló una nueva reunión paritaria entre el Ministerio de Educación y Unter. Allí, el gremio rechazó categóricamente la propuesta oficial, que consistió en un 1% de aumento al básico en octubre y otro 1% en noviembre, sumado a montos fijos no remunerativos de entre $10.000 y $20.000 según la antigüedad.

La dirigencia sindical sostuvo que la oferta “no responde a las necesidades urgentes de los trabajadores de la educación” y criticó que el Ejecutivo propusiera pasar a un cuarto intermedio, al que calificaron como una estrategia para “dilatar los tiempos sin compromisos concretos”.

En un comunicado, Unter denunció que el Gobierno “apuesta al conflicto y hace oídos sordos a los reclamos legítimos”. Aseguraron que la situación “profundiza el malestar en las escuelas y en la comunidad educativa”, al tiempo que reclamaron decisiones que reconozcan y valoren el trabajo docente.

La secretaria general de Unter, Silvana Inostroza, indicó al finalizar la reunión paritaria que "tienen la obligación a sentarse con nosotros para hacernos una propuesta salarial seria que realmente contemple la realidad que estamos atravesando los trabajadores de la educación de la provincia"

La postura del Gobierno provincial

Por su parte, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos resaltó que la propuesta realizada busca ser “responsable y posible de cumplir en el actual escenario económico”. Indicaron que la intención es sostener el diálogo con el gremio y recordaron que en septiembre ya se aplicaron incrementos, junto con un bono no remunerativo de $25.000.

El Ejecutivo lamentó la decisión de Unter de ratificar la medida de fuerza y advirtió que se aplicarán descuentos a los docentes que no presten servicio durante el paro de este miércoles. Según señalaron, la medida responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento del calendario escolar y la continuidad pedagógica en toda la provincia.

paritaria educacion 30 de septiembre 2025 La mesa paritaria se realizó este martes en Viedma.

Registro de asistencia en día de paro

En paralelo, el Gobierno informó que las y los docentes podrán registrar su asistencia laboral este miércoles a través de la página oficial www.educacion.rionegro.gov.ar. En el módulo “Trámites y Consultas” se habilitó la aplicación “¡Quiero informar que estoy presente!”, donde cada trabajador podrá dejar constancia de su presencia.

El sistema estará disponible desde las 00 horas del miércoles y permitirá a los docentes informar su asistencia, incluso si no tienen carga horaria asignada ese día o si sus cargos están relevados. De esta forma, quienes lo hagan no verán afectados sus haberes en la liquidación salarial.

Una semana clave para el conflicto

El paro de este miércoles marcará el inicio formal del plan de lucha definido por Unter. La conducción sindical advirtió que, si no hay una propuesta superadora, continuará con la protesta prevista para los días 6 y 7 de octubre.

El conflicto docente en Río Negro se mantiene abierto, con un gremio que ratifica sus medidas de fuerza y un Gobierno que insiste en sostener el diálogo, aunque sin ceder en los términos de su oferta salarial.