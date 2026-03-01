Descarriló el Tren Patagónico en Jacobacci: retrasos de más de seis horas rumbo a Bariloche

El Tren Patagónico descarriló en Ingeniero Jacobacci durante su viaje hacia Bariloche, provocando demoras superiores a seis horas. Pese al susto, todos los pasajeros se encuentran ilesos.

Un inesperado incidente ferroviario generó alarma entre los pasajeros del Tren Patagónico que se dirigía a San Carlos de Bariloche . La formación sufrió un descarrilamiento en la localidad de Ingeniero Jacobacci , tras presentar problemas mecánicos durante el trayecto, lo que derivó en demoras superiores a seis horas.

Según relataron los pasajeros, el viaje ya había registrado varias paradas y cambios de locomotora antes del incidente, anticipando complicaciones en el recorrido. Pese a la situación, afortunadamente no se registraron heridos y todos los pasajeros se encontraban en buen estado.

El jefe de estación de Bariloche, Carlos Cañu, explicó que el descarrilamiento se produjo durante una maniobra de la locomotora y que no se trató de un hecho grave . “Hubo ahí, en una maniobra, un descarrilamiento de la máquina, pero nada grave, sin pasajeros heridos, sin nada. Recién estamos recibiendo el tren, que ya pasó Ñirihuau”, detalló.

Cañu aclaró que estas situaciones requieren tiempo para recolocar la locomotora sobre las vías, lo que explica la demora prolongada en la llegada a destino.

El incidente puso en evidencia los desafíos operativos del servicio ferroviario en la región, mientras pasajeros y autoridades trabajaron coordinadamente para garantizar la seguridad durante la maniobra de recuperación del tren.

El Tren Patagónico con nuevo motor: preparativos para la temporada invernal

El Tren Patagónico se encuentra en la etapa final de los preparativos de cara a la temporada de invierno. Actualmente avanza en la puesta a punto del motor que será destinado a la locomotora utilizada en el servicio de pasajeros de larga distancia entre Viedma y San Carlos de Bariloche.

La empresa se encuentra en la última etapa de pruebas de desempeño del motor que se colocará en la locomotora GT22 N° 9073. El nuevo artefacto tiene como objetivo garantizar el funcionamiento del principal medio de transporte que conecta el norte de la Patagonia con el sur del país.

El objetivo es garantizar el funcionamiento del tren para la temporada de invierno 2026

Los trabajos se realizaron de manera anticipada con el objetivo de garantizar un funcionamiento confiable durante el invierno, período en el que se incrementa la demanda del servicio ferroviario hacia la región andina. Desde la empresa destacaron que contar con una unidad en óptimas condiciones permitirá sostener la regularidad y mejorar la calidad de las prestaciones.

La reparación y puesta a punto del motor se concretaron a través de un trabajo conjunto entre Tren Patagónico S.A. y los talleres de Belgrano Cargas y Logística, en la ciudad de Córdoba. Los equipos técnicos llevaron adelante las tareas de reparación, pruebas y puesta en marcha bajo estrictos estándares de seguridad y en plazos ajustados.