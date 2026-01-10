Una familia resultó herida tras ser embestida por el Tren Patagónico

Un tren de pasajeros embistió a un vehículo en un cruce y dejó tres personas con heridas leves, entre ellas un menor, que debieron ser asistidas.

Un accidente vial interrumpió este sábado por la mañana el normal recorrido del Tren Patagónico que se desplazaba desde Comallo hacia San Carlos de Bariloche . La formación ferroviaria embistió a un automóvil en un cruce ubicado a unos dos kilómetros del casco urbano de Comallo , dejando como saldo a una familia con lesiones leves que debió ser trasladada al hospital local para su atención.

Según la información oficial, el alerta ingresó a las 9:47 en la Subcomisaría 74 de la localidad, a partir de un llamado telefónico anónimo que advertía sobre la colisión entre el tren y un vehículo particular . De inmediato, personal policial se dirigió al lugar del hecho y dio aviso a los servicios de Salud y Bomberos, que trabajaron de manera conjunta en la asistencia a las personas involucradas.

Al arribar al sitio, los efectivos constataron que el vehículo siniestrado era un Renault 12 , dominio TDT 992, en el que s e trasladaban dos adultos y un menor de 13 años , oriundos de Bariloche. Como consecuencia del impacto, los ocupantes del automóvil sufrieron lesiones de carácter leve y fueron derivados de manera preventiva al nosocomio de Comallo , donde recibieron atención médica y quedaron en observación.

En el lugar del accidente se realizaron las primeras tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito, mientras que se dio intervención al área de Criminalística de Bariloche para llevar adelante las pericias correspondientes. Asimismo, se puso en conocimiento a la Fiscalía de turno, que tomó intervención para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque y establecer eventuales responsabilidades.

El siniestro refuerza la necesidad de extremar las medidas de precaución en los cruces ferroviarios, especialmente en sectores rurales donde la visibilidad y la señalización suelen ser factores clave para evitar este tipo de episodios. Desde las fuerzas de seguridad reiteraron la importancia de respetar las advertencias y reducir la velocidad al aproximarse a las vías.

tren solidario rio negro El Tren Patagónico con su vagón solidario para los insumos hospitalarios de Río Negro. Archivo

El rol del Tren Patagónico para la logística de la línea sur

Más allá de este hecho puntual, el Tren Patagónico continúa cumpliendo un rol estratégico para la provincia de Río Negro, no solo como servicio de transporte de pasajeros sino también como una herramienta logística fundamental. En el inicio de este año, el Ministerio de Salud rionegrino puso en marcha el primer envío de insumos hospitalarios y descartables a hospitales de la Región Sur mediante un acuerdo con la empresa ferroviaria provincial.

La formación que une Viedma con San Carlos de Bariloche cuenta con un vagón especialmente destinado al traslado de carga sanitaria. A través de este sistema, se envían elementos esenciales como agujas, gasas, guantes, jeringas, sondas, algodón, pañales y barbijos, con destino a hospitales de Las Grutas, San Antonio Oeste, Maquinchao, Sierra Colorada, Ramos Mexía, Los Menúcos y Pilcaniyeu, entre otros.

Durante 2025, esta modalidad de transporte solidario fue utilizada en 23 oportunidades, permitiendo optimizar tiempos de entrega y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud provincial. El trabajo articulado entre el Ministerio de Salud y Tren Patagónico busca garantizar un acceso equitativo a los insumos médicos, asegurando que cada comunidad, sin importar su ubicación, cuente con los recursos necesarios para una atención oportuna y eficaz.