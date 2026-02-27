Weretilneck destacó la histórica inversión del oleoducto en Punta Colorada

El Gobernador recorrió la obra del oleoducto que ya supera el 54% de ejecución. Celebró el proyecto que emplea a 10 mil trabajadores y ya distribuyó más 120 millones de dólares en salarios.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck recorrió la obra del oleoducto VMOS en Punta Colorada , cerca de Sierra Grande y destacó el proyecto como una de las inversiones privadas más grandes de América Latina . El proyecto que contempla el traslado de crudo desde la cuenca de Vaca Muerta hasta la costa atlántica de Río Negro para su exportación.

La iniciativa ya supera el 54% de ejecución , moviliza a más de 10.000 trabajadores y proyecta un horizonte de empleo y crecimiento sostenido durante las próximas décadas . Esta dinamización de la economía tendrá un impacto directo en el progreso económico de los habitantes de Río Negro.

Durante la visita, el mandatario provincial no pudo ocultar su emoción al observar el avance de los trabajos. Estuvo acompañado por el presidente de YPF , Horacio Marín , quien definió al proyecto como uno de los proyectos energéticos más relevantes de América Latina.

“Es fuerte. Uno no termina de emocionarse”, expresó el gobernador con la voz entrecortada. Luego agregó: “Emociona ver que todo el trabajo, los sueños y las expectativas de miles de personas se terminan normalizando en una realidad” indicó Weretilneck.

Antes del recorrido por el oleoducto, el gobernador visitó las obras en la terminal de exportación. Desde ese punto saldrán los hidrocarburos crudos producidos en la cuenca neuquina de Añelo y trasladada para su exportación hacia los mercados internacionales.

El mandatario recordó el pasado difícil de Sierra Grande y el impacto social que atravesó la comunidad durante años. Señaló que el presente marca un cambio profundo en la realidad local.

“Hoy vemos que toda esa tristeza se empieza a transformar en esperanza y que no son proyectos ni papeles, sino realidades”, afirmó al remarcar el contraste entre el pasado y el escenario actual.

Recorrida VMOS ducto oleoducto caños trabajadores soldadores (6) Más del 80% de los trabajadores vinculados a la obra son rionegrinos. Además, ya se distribuyeron más de 120 millones de dólares en salarios dentro de la provincia, principalmente en la región costera.

Según se informó, más del 80% de los trabajadores vinculados a la obra son rionegrinos. Además, ya se distribuyeron más de 120 millones de dólares en salarios dentro de la provincia, principalmente en la región costera.

“Son familias que vuelven a proyectar, jóvenes que encuentran oportunidades y una ciudad que recupera autoestima”, sostuvo el mandatario, al destacar el impacto social directo en las comunidades.

El gobernador subrayó que el desarrollo no será transitorio. “Es otra economía, no solo para Argentina y para Río Negro, sino para todos nosotros”, indicó, y añadió: “Hoy impacta la cantidad de trabajadores y el movimiento, pero esto recién arranca. Durante los próximos 30, 40 o 50 años el desarrollo será permanente”.

Finalmente, aseguró que el avance del proyecto responde a decisiones estratégicas y a un rumbo productivo sostenido. La obra refleja una provincia que apuesta a las inversiones que permitirán generar oportunidades laborales y proyecciones de crecimiento sostenido para la gente de Río Negro.